Die Kaufleute in Neustadts Innenstadt freuen sich über Rückkehr der Kunden in ihre Läden. Der Verkauf übers Internet, den viele während des Lockdowns angeboten haben, sei wenig einträglich gewesen, so das Ergebnis einer Umfrage. Onlinehandel ist für viele keine Alternative – dafür sei der Aufwand zu groß.