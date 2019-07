Neustadt

Das Cinema im Leinepark zeigt Dienstag, 2.Juli, 19.30 Uhr den letzten Film vor der Sommerpause. Die Dokumentation „Anderswo – Allein in Afrika“ steht auf dem Programm des Filmclubs. Gezeigt wird die Reise von Anselm Nathanael Pahnke. Er ist 2013 gestartet, um mit dem Fahrrad Afrika zu durchqueren. Wasserknappheit, strömender Regen, wilde Tiere, korrupte Beamte und Krankheiten machten ihm dabei das Leben schwer, aber vor allem stellte das Alleinsein eine Herausforderung dar.

Während seiner Fahrt erschloss sich ihm der Kontinent immer wieder in unglaublichen Erfahrungen und wunderschönen Bildern. Mit der Kamera hat er einen Teil seiner Eindrücke festgehalten und zeigt diese in der Reisedokumentation. Der Club macht an diesem Abend allen Radlern ein besonderes Angebot: Wer mit dem Fahrrad kommt und seinen Fahrradhelm vorzeigt, erhält kostenlos ein alkoholfreies Getränk.

Die Vorstellung im Cinema im Leinepark, Suttorfer Straße 8, beginnt um 19.30 Uhr, Karten kosten 6 Euro. Reservierungen sind möglich auf der Webseite www.cinema-neustadt.de, per E-Mail an reservierung@cinema-neustadt.de oder unter Telefon (0152) 25705556.

Von Mirko Bartels