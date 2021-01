Neustadt

Die vor wenigen Jahren eröffnete Filiale der Hildesheimer Stadtbäckerei Café Engelke hat endgültig ihre Türen geschlossen. Das Geschäft ist bereits geräumt – nicht einmal ein Verkaufstresen ist geblieben. Es sei eine unternehmerische Entscheidung gewesen, die diesen Schritt notwendig gemacht habe, heißt es aus dem Unternehmen. Der Standort habe sich als nicht so günstig gelegen und umsatzstark erwiesen, wie man es sich anfangs erhofft habe, heißt es. Die Einschränkungen der Corona-Pandemie hätten ein Übriges getan und die Geschäftsführung nun zu diesem Schritt gezwungen.

Café Engelke am Kreisel bleibt

In Neustadt müssen die Kunden auf Backwaren der Hildesheimer Stadtbäckerei auch künftig nicht verzichten. Eine weitere Filiale gibt es am Eingang zum Gewerbegebiet Ost am Kreisverkehr der Justus-von-Liebig-Straße. Diese ist von der Schließung nicht betroffen. Der Mietvertrag für die Räume an der Wunstorfer Straße läuft noch drei Jahre, wie Vermieter Dieter Weichbrodt erläutert. Nun suche man einen Nachmieter. Der sei aber in der aktuellen Situation nicht so leicht zu finden.

Der hintere Teil des Gebäudekomplexes wird vom Vermieter saniert. Quelle: Mirko Bartels

Vermieter plant neue Möglichkeiten für die Liegenschaft

Parallel zur Schließung im Vorderhaus wird im hinteren Bereich der Liegenschaft gearbeitet. Weichbrodt möchte dort in der Zukunft Flächen für eine Nutzung anbieten, die nichts mehr mit dem ehemaligen Werkstattbetrieb zu tun hat. Seit der Schließung des Autohauses Weichbrodt und Hetebrügge Ende der Neunzigerjahre hat er verschiedene Mieter in dem Komplex, der sich früher in die Werkstatt und den Verkaufsbereich mit der großen Fensterfront zur Wunstorfer Straße aufteilte, beherbergt. In den Gebäuden sind dieser Tage eine Fahrschule, eine staatlich anerkannte Ersatzschule und eine Spielhalle untergebracht.

„Den ehemaligen Werkstattbereich im Hinterhaus sanieren wir gerade“, sagt Weichbrodt. Der Bereich wurde in den vergangenen Jahren von verschiedenen Mietern für Kfz-Arbeiten genutzt. Das soll nun vorbei sein. „Wir werden das Gebäude so aufarbeiten, dass dort andere Mieter einziehen können.“ Die ehemalige Werkstatt hat eine Fläche von mehr als 400 Quadratmetern. „Für die Lage nahe der Innenstadt ist das eine ordentliche Größe, für die ich auf Interessenten hoffe“, sagt er.

Von Mirko Bartels