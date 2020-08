Neustadt

Eine nicht genehmigte Plakataktion muss die CDU in Neustadt beenden. Die Stadt hat die Partei aufgefordert, Plakate zu entfernen, die 13 CDU-Ortsverbände zum Schulbeginn im Umfeld mehrerer Grundschulen aufgehängt hatten. Mit den Worten „Nehmen Sie Rücksicht!“ sollen Autofahrer zum umsichtigen Fahren ermahnt werden, abgebildet ist ein Kind mit Schultüte. In ihrer Machart erinnern die Plakate an klassische Wahlwerbung. Die ist allerdings nur im unmittelbaren Zusammenhang mit einer Wahl erlaubt. Die Verwaltung fordert die Partei daher auf, die Plakate wieder einzusammeln.

CDU sucht nun nach Privatflächen

Die Aktion hatte die CDU bereits in den vergangenen Jahren in Schneeren durchgeführt, nun sollte sie ausgeweitet werden. „Es gab bisher nie Probleme. Dieses Jahr haben wir uns entschlossen, es flächendeckend zu machen – wir hätten nicht gedacht, dass es zu solchen Blüten führt“, sagt die Stadtverbandsvorsitzende Silvia Luft. Künftig will sich die Partei um private Flächen für die Aktion bemühen. „Steigende Schülerzahlen an den Grundschulstandorten bedingen auch ein entsprechendes Engagement in Sachen Schulwegsicherung“, erklärt CDU-Mann Stefan Porscha.

Von Mario Moers