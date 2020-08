Neustadt

Mit Sorge blickt die CDU-Vorsitzende Silvia Luft auf den Schulstart Ende August. „Wir sehen da Probleme auf uns zukommen“, sagt Luft. Die Bedenken gelten der Wiederaufnahme des Regelbetriebes und der besonderen Transportsituation vor Ort. Grund genug, sich gemeinsam mit dem CDU-Regionsabgeordneten Stefan Porscha an Heiger Scholz zu wenden. Der ist Staatssekretär im Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung und leitet den Krisenstab zur Corona-Pandemie.

Neustadts CDU-Vorsitzende Silvia Luft möchte vor dem Schulbeginn Fragen zur Corona-Bekämpfung geklärt haben.

Luft : „Busse sind regelmäßig überfüllt“

Man habe erhebliche Bedenken, heißt es in dem Schreiben, wie beim geplanten Regelbetrieb die Hygienekonzepte auch in den Bussen umgesetzt werden sollen. „In Neustadt gibt es, was das betrifft, gewiss eine besondere Situation zu bewältigen“, sagt Luft. „Wegen der großen Entfernungen sind zum Teil bereits Kinder im Grundschulalter auf den Bustransfer angewiesen“, sagt sie. Der Schulweg zu den weiterführenden Schulen erfolge ohnehin mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. „Die Busse sind zu den Stoßzeiten regelmäßig überfüllt“, sagt Luft.

Hygienekonzepte würden ausgehebelt

Einige Schüler seien bis zu 50 Minuten unterwegs. „Unserer Meinung nach würden die Hygienekonzepte der Schulen mit strikter Kohortenbildung ausgehebelt, wenn der Transfer zukünftig auf engstem Raum, schul- und jahrgangsübergreifend erfolgt“, sagt die CDU-Vorsitzende. Die Bildung von Kohorten in den Schulen soll bewirken, dass nicht alle Schüler untereinander Kontakt haben, sondern beispielsweise nur die eines Jahrgangs. Daraus folgt, dass Infektionsketten überschaubar bleiben und bei einer Infektion nicht immer automatisch die ganze Schule schließen muss. Im „niedersächsischen Rahmen-Hygieneplan Corona Schule“ vom 30. Juni ist der Schülertransport nicht eigens berücksichtigt – es gibt nur einen Appell aus dem April, Mund-Nasen-Schutz zu tragen und Abstandsregeln zu beachten.

Region sieht keine Möglichkeit für zusätzliche Busse

Die Region Hannover als Trägerin der Schülerbeförderung und das Unternehmen Regiobus seien darauf vorbereitet, den Schülerverkehr wieder vollständig aufzunehmen, sagt Regionssprecher Klaus Abelmann. Zusätzliche Busse könne man aber nicht einsetzen, Regiobus sei zum Schuljahresbeginn ausgelastet. Alle zur Verfügung stehenden Fahrzeuge, inklusive Gelenkbusse, seien bereits eingeplant. Somit sei es dem Unternehmen nicht möglich, zu Spitzenzeiten das Personal für Verstärkerfahrten oder die Anzahl an Fahrzeugen zu erhöhen.

Appell an Schüler und Eltern

„Wir sind optimistisch, dass auch die Schülerinnen und Schüler die Hygieneregeln einhalten werden, die im öffentlichen Nahverkehr gelten“, sagt Abelmann. Dazu gehört die grundsätzliche Pflicht, im Bus einen Mundschutz zu tragen und den größtmöglichen Abstand zu den anderen Fahrgästen zu halten. Es sei aber absehbar, dass ein 1,5-Meter-Mindestabstand in der Praxis nicht immer eingehalten werden kann, so Abelmann weiter. Die Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen schreibe das deshalb auch nur „soweit möglich“ vor. Das sei auch der Grund, dass Fahrgäste verpflichtet sind, im öffentlichen Nahverkehr die Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Bei Bedarf mache das Fahrpersonal die Fahrgäste auch darauf aufmerksam, sollten sie davon abweichen. Dafür könnten die Fahrer ein Band abspielen oder selbst eine Durchsage machen. Die Regeln gelten natürlich auch, wenn Schülerverkehre bedient werden. Alle Fahrzeuge würden darüber hinaus regelmäßig gereinigt und desinfiziert. Abelmann appelliert an die Eltern: „Weisen Sie Ihre Kinder auf die Abstandswahrung sowie die Pflicht zur Mund-Nase-Bedeckung hin, sorgen Sie für ein Mitnahme eines Textilschutzes und halten Sie sie zur gegenseitigen Rücksichtnahme an.

Luft fragt Stadt nach Notfallbetreuung

Luft hatte bereits in der jüngsten Schulausschussitzung nach einem Notfallkonzept der Stadt gefragt. Sie sei von Eltern gefragt worden, ob denn eine Notfallbetreuung für Kinder vorgehalten werde, die bei Einschränkungen des Unterrichts wegen Covid-19-Fällen etwa den Ganztagsunterricht nicht wahrnehmen könnten. Laut dem Ersten Stadtrat Maic Schillack ist zumindest für die Ganztags-Grundschulen eine solche Betreuung vorgesehen, weitere Regelungen würden noch getroffen.

Von Mirko Bartels und Kathrin Götze