Neustadt

Zum 27. Mal will der CDU-Stadtverband seinen Bürgerpreis für ehrenamtliches Engagement ausloben. Jeder Bürger kann nun verdiente Personen und Gruppen für diese Ehrung vorschlagen. Seit 2013 gibt es zusätzlich einen weiteren Preis für Jugendliche – den vergibt die Junge Union und würdigt damit speziell das freiwillige Engagement junger Menschen. „Es war abzusehen, dass es wegen der Pandemieauflagen im vergangenen Jahr keine Verleihung geben konnte. Auf einen entsprechenden Aufruf haben wir deswegen verzichtet“, sagt Stadtverbandsvorsitzende Silvia Luft.

Stadtverband will an Tradition festhalten

Das sei ein Novum in der langen Geschichte des Ehrenamtspreises. Der Stadtverband wolle aber an der Tradition festhalten und bittet nun nachträglich um Vorschläge für den Bürgerpreis 2020. „Die Preisträger der vergangenen Jahre spiegeln die Vielfalt des ehrenamtlichen Engagements in Neustadt wider. Ob Wirtschaft, Politik, Soziales, Bildung, Kultur oder Sport, kein Bereich unserer Gesellschaft kommt ohne Ehrenamtliche aus. Das wollen wir mit unserem Bürgerpreis sichtbar machen“, sagt Luft. Meldungen für den Bürgerpreis 2021 können, wie gewohnt, im Herbst eingereicht werden. Bei der Verleihung Ende des Jahres sollen die Gewinner 2020 und 2021 dann erstmals in einer gemeinsamen Veranstaltung geehrt werden.

Vorschläge mit einer kurzen Beschreibung der ehrenamtlichen Tätigkeit können bis Freitag, 22. Januar, bei Silvia Luft per E-Mail an silvia.luft@web.de oder unter Telefon (01 52) 34 24 40 10 eingereicht werden.

Von Mirko Bartels