Neustadt

Die Neustädter Bushaltestelle Dyckerhoffstraße in Fahrtrichtung Julius-Leber-Straße ist verlegt worden. Parkende Autos hatten das Anfahren der Haltestelle für Busfahrer oft erschwert. Mit der Verlegung soll dieses Problem umgangen werden.

Die Haltestelle wurde circa 150 Meter von ihrem Ursprungsort entfernt an der Einmündung zum Erikaweg neu eingerichtet. Nun befindet sie sich direkt gegenüber der Haltestelle Dyckerhoffstraße in Fahrtrichtung Bahnhof. Die Linie 804 der Regiobus sowie der Rufbus R80 halten an dieser Stelle.

Von Beate Ney-Janßen