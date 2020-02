Bundesstraße 6 wird vom 14. bis 16. Februar gesperrt

Neustadt

Nach der Verstärkung der B-6-Leinebrücke sind Nacharbeiten notwendig: Die Lagerplatten, auf denen die Fahrbahn ruht, müssen justiert werden. Das teilte die Fachbereichsleiterin für Bürgerservice, Annette Plein, dem Rat am Donnerstag mit. Dafür wird die gesamte Brücke minimal angehoben und muss deshalb vom 14. bis 16. Februar gesperrt werden. Die Umleitung des Verkehrs in Richtung Hannover solle voraussichtlich durch die Leinstraße verlaufen, sagte Plein. Wie es in die andere Richtung gehen soll, sei noch nicht abschließend geklärt.

Brauhaus-Abriss wird verschoben

Aus diesem Grund müsse der geplante Abriss des Brauhauses an der Leinstraße, der bereits in der nächsten Woche beginnen sollte, noch einmal um einige Tage verschoben werden, sagte Plein. Die Brandruine steht dicht an der Straße, für den Abriss muss die Fahrbahn halbseitig gesperrt werden. Man wolle den Verkehr dann mit einer Ampel regeln – doch das sei nicht praktikabel, wenn auch der B-6-Verkehr dort entlang fließe, sagte Plein.

Von Kathrin Götze