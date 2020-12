Neustadt

Nüchtern und kurz fällt in diesem Jahr die Weihnachtsansprache des Bürgermeisters aus. In seiner Videobotschaft betont Dominic Herbst die Auswirkungen, die der Verlust zwischenmenschlicher Nähe durch die Corona-Pandemie mit sich bringt. „In keinem anderen Jahr der jüngeren Geschichte haben wir auf so viel Nähe verzichten müssen“, so Herbst. Die Aussicht auf die Impfung erlaube aber auch Hoffnung.

Herbst dankt allen Bürgerinnen und Bürgern für ihre „enorme Hilfsbereitschaft, die Besonnenheit und Achtsamkeit“ in der schwierigen Zeit. „Danke, dass Sie aufeinander aufpassen“, sagt der Bürgermeister. Die ganze Ansprache finden Sie unter haz.li/yv1.

Lesen Sie auch Weihnachtsmarkt in Neustadt ist eröffnet [2019]

Von Mario Moers