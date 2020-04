Neustadt

Es gibt viel zu klären und zu erklären. Aus Sicht von Bürgermeister Dominic Herbst ist die Stadt gut aufgestellt, was die Umsetzung der jeweiligen Vorschriften zur Eindämmung der Corona-Pandemie angeht. Allerdings hätten viele Bürger Redebedarf. Dem wolle er nachkommen, sagt der Bürgermeister. Er bietet am Donnerstag, 9. April, eine zweistündige Sprechzeit am Telefon an. Von 10 bis 12 Uhr nimmt Herbst Anrufe unter der Nummer (05032) 84134 entgegen, beantwortet Fragen und spricht mit den Bürgern über ihre Sorgen. Fragen können auch über die städtische Homepage eingereicht werden – und auch über sein Instagram-Konto dominic_herbst kann man ihn kontaktieren.

Von Kathrin Götze