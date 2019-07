Mariensee

Eigentlich sieht sie noch ganz gut aus. Doch die Fußgängerbrücke, die am Kälberbruchweg in Mariensee über den Hagener Bach führt, gilt als abgängig. Die Stadt lässt sie jetzt erneuern, wie Verkehrskoordinator Benjamin Gleue mitteilt. Voraussichtlich am Dienstag, 30. Juli, sollen die Arbeiten beginnen, die dann wohl zwei Monate dauern werden.

Fußweg zum Kindergarten bleibt zwei Monate gesperrt

In dieser Zeit wird der innerörtliche Gehweg vom Wohngebiet im Südwesten des Dorfs (Alt Mariensee) Richtung Kloster und Kindergarten gesperrt. Der Kindergarten ist dann nur noch über die Höltystraße erreichbar. Der Kälberbruchweg, zu dem die Brücke gehört, ist auch Teil des Pilgerwegs Loccum-Volkenroda. Auch die Pilger werden während der Bauzeit einen Umweg nehmen müssen.

Die neue Brücke wird als Stahlgerüst mit Holzbohlenbelag gebaut. Sie wird rund 9,60 Meter lang und zwei Meter breit, damit künftig auch Radfahrer sie nutzen können. Die Baukosten liegen laut Gleue bei etwa 100.000 Euro.

Von Kathrin Götze