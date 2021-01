Poggenhagen

Das Warten am Bahnübergang in Poggenhagen hat so schnell kein Ende. Wie die Bürgerinitiative „Schranke weg“ jüngst erfahren hat, verschiebt sich der Baubeginn für die geplante neue Brücke zwischen der Fliegerstraße und der Poggenhagener Straße um wenigstens ein Jahr. Auch die anvisierte Fertigstellung bis 2025 wird damit nach Einschätzung der Bürgerinitiative unrealistisch.

Das für Poggenhagener Verhältnisse monumentale Bauprojekt soll die Bahnübergänge an dem Bahnhof und der Moordorfer Straße ersetzen. Auf diese Weise könnten den Verkehrsteilnehmern bis zu 14 Stunden Wartezeit vor den Schranken täglich vermieden werden. Eigentlich hatte die Deutsche Bahn vorgesehen, die Brückenarbeiten im Sommer 2023 zu ermöglichen. In dem Zeitraum sollten die Gleise gesperrt werden, ein Akt, der viel Vorplanung erfordert. Dieses Zeitfenster wurde nun von der Bahn verschoben, wie die Region Hannover dem Sprecher der Initiative, Ulrich Thies, nach mehrfachem Nachhaken mitteilte.

„Mir fehlt jedes Verständnis für solche willkürlichen Terminverschiebungen, da die Sperrung zugesagt war“, ärgert sich Thies. Die Bürgerinitiative hat über 500 Mitglieder und streitet seit Jahren für die Überbrückung der Gleise. „Bei dieser unendlichen Geschichte reicht es allen Betroffenen jetzt wirklich, mir erst recht“, betont Thies. Die Bahn führt als Gründe für den Aufschub weitere Großbaustellen auf der Strecke Bremen– Hannover an. Auch die Nordumgehung Wunstorf käme dem Poggenhagener Projekt in die Quere. Als neuen Termin für die Brückenarbeiten nannte die Deutsche Bahn der Region Hannover das Jahr 2024. „Den genauen Termin bekommen wir erst im Laufe des Jahres genannt, da Absprachen noch laufen“, so Regionssprecher Klaus Abelmann. Vorbereitende Arbeiten könnten allerdings bereits vorher beginnen.

Von Mario Moers