Neustadt

Die Mecklenhorster Straße ist wohl einer der am meisten genutzten Wege in die Stadt. Wer dabei den Brückentunnel der Bundesstraße 6 nutzte, tappte schnell im Dunkeln. „Es ist quasi ein schwarzes Loch an der ansonsten gut beleuchteten Straße“, sagt Thorsten Steen, Vorsitzender des Stadtmarketing-Vereins. Mit modernen LED-Lampen hat Elektriker Andreas Brinkmann dem Missstand nun abgeholfen. Leuchtmittel können in der Zukunft jeweils zwischen Einbruch der Dunkelheit und Morgendämmerung die sonst öden Wände mit bunten Farben versehen – ganz ohne den Verkehr zu blenden.

„Die Farben können wir steuern, die Leuchtzeiten sind eingestellt“, sagt Brinkmann. Allzu bunt wollen es die Verantwortlichen aber nicht treiben. „Die Verkehrsteilnehmer sollen schließlich nicht abgelenkt werden“, sagt Steen. Für den Auftakt hatten die Verantwortlichen Blau, stellvertretend für die Neustädter Stadtfarben, gewählt. Die notwendigen Stromleitungen hat der Verein extra legen lassen. „Insgesamt ging die Umsetzung sehr unkompliziert“, sagt Steen. Das mache Lust auf weitere Projekte. Die Mecklenhorster Brücke soll nun ebenso wie die Landwehrunterführung Teil des Neustädter Beleuchtungskonzepts sein, an dem der Verein seit mehreren Jahren arbeitet.

Thorsten Steen (von links), Andreas Brinkmann und Melanie Stoy haben die Brückenbeleuchtung an der Mecklenhorster Straße eingeschaltet. Quelle: Mirko Bartels

Landwehr-Unterführung war 2019 dran

Vor zwei Jahren haben die Vereinsaktiven die Trogstrecke der Landwehr-Unterführung in ähnlicher Form mit Leuchtmitteln versehen, um die Nutzung dort angenehmer zu gestalten. Das Projekt war da aber noch nicht ganz abgeschlossen. „Aktuell haben wir noch neue Lampen in den Fußgängeraufgängen der Unterführung montiert“, sagt Brinkmann. Die seien bislang noch reichlich dunkel gewesen, das sei nun auch vorbei. Weitere Projekte gab es bereits in der Innenstadt: An der Marktstraße und ihren Seitenarmen bringen schon seit Jahren sogenannte Giebelstrahler die historischen Hausfassaden zur Geltung. Auch das Gebäude der Musik- und Jugendkunstschule an der Lindenstraße verdankt Verein und Sponsoren seine ansprechende Beleuchtung.

Für die Zukunft könnte man sich auch noch weitere beleuchtete Brücken vorstellen, sagt Steen. Eine weitere starke genutzte Straße sei die Leinstraße. Auch dort gibt es eine B6-Durchfahrt, die bislang im Dunkeln liegt.

Von Mirko Bartels