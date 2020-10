Nienburg

„Kabarett vom Sofa“ nennt das Nienburger Kulturwerk sein neues Projekt, das Menschen aufs Sofa locken soll. Per Livestream und zu kleinem Preis sind unter anderem Werner Momsen und Matthias Brodowy dabei. Dieses Duo tritt am Freitag, 6. November, 20 Uhr, auf die Bühne – und kommt auf Wunsch ins Wohnzimmer.

Zum Hamburger Klappmaul Werner Momsen und seinem Hannoverschen Kollegen Matthias Brodowy muss Kabarett-Liebhabern kaum etwas erzählt werden. Beide haben sich längst ihre Fangemeinden erarbeitet, beide sind Größen im Geschäft damit, was Menschen zum Lachen bringt. Literarisch und musikalisch, komödiantisch und melancholisch, mit Augenzwinkern und Humor, der weitaus trockener ist als das deutsche Wetter, wollen sie ihr Programm „Och ... Zwei Nordlichter sprechen sich aus“ präsentieren. Die Show kann nur via Internet verfolgt werden – Platz nehmen auf dem Sofa und jeden Gag genießen.

So kommen Sie an die Tickets

Das Prinzip, versichert Kulturwerk-Pressesprecherin Heidi Claus, sei ganz einfach: Tickets für das Streaming gibt es auf www.nienburger-kulturwerk.de oder per Mail unter info@nienburger-kulturwerk.de sowie telefonisch unter (0 50 21) 92 25 80. Wer gebucht hat, bekommt einen Link mit persönlichem Zugangscode und kann die Show auf Smart-TV, Tablet oder Notebook live verfolgen, danach auch noch innerhalb der folgenden 72 Stunden. „Bislang wird unser Angebot gut angenommen“, sagt Claus. Rund 80 Abos seien verkauft worden, was dann geschätzte 200 Zuschauer bedeutete. So könne Kultur ein Erlebnis für die ganze Familie bleiben.

Dreimal Kabarett für die Familie zum Preis von 19 Euro

Das Kulturwerk bietet unterschiedliche Abo-Modelle an. Ein Abo für drei Kabarettabende kostet 19 Euro. Der Abend mit Brodowy und Momsen könnte für diesen Preis zusammen mit dem geplanten Auftritt von Katie Freudenschuss am Freitag, 13. November, und dem von Erwin Grosche am Sonnabend, 28. November, im Paket gebucht werden. Zum Vergleich: Ein Sitzplatz im Kulturwerk kostet 25 Euro. Eine erste Möglichkeit, das Angebot zu testen, besteht am Sonnabend, 31. Oktober, ab 20 Uhr: Das Kabarett-Duo „Zu Zweit" mit Tina Häussermann und Fabian Schläper spielt sein aktuelles Programm „Die wilde 13“. Die Teilnahme am diesem Livestream kostet 9,99 Euro.

Von Beate Ney-Janßen