Borstel

96 Jahre alt musste der Amerikaner Ray Tweedel werden, bis er Gewissheit über die Umstände des Todes seines Bruders Arthur bekam, der im März 1944 über Borstel abgeschossen wurde. Demnächst soll ein Gedenkstein für den Sergeant an der Borsteler Straße aufgestellt werden.

Es war eine Frage ins Blaue hinein, die Tweedels Neffe letztes Jahr an Neustadts Stadtverwaltung schickte: Weiß jemand etwas über meinen Onkel? Die Anfrage landete auf dem Tisch Stefan Ilsemanns, der den Fachdienst Bildung leitet, in seiner Freizeit aber den Schicksalen abgeschossener amerikanischer Flieger in Deutschland nachspürt. Es dauerte nicht lange, bis Ilsemann mit Informationen aus Archiven und mithilfe des Borstelers Gerd Block Antworten in die USA geben konnte.

„Wie es die Maschine in der Luft zerriss“

Die Fliegende Festung „The Princess Pat“ war ein von Boeing hergestellter schwerer Bomber vom Typ B17F-120-B0, auch bekannt unter der Bezeichnung Fliegende Festung („Flying Fortress“). Gebaut wurde das Flugzeug nach Angaben des Amerikanischen Luftfahrt-Museums im August 1943 im amerikanischen Cheyenne, eingesetzt wurde es noch im selben Monat vom alliierten Stützpunkt im ostenglischen Knettishall bei Suffolk. Arthur „Art“ Tweedle gehörte zu einer zehnköpfigen Crew. Er selbst war als „Waist-Gunner“ an einem Maschinengewehr in der Mitte des Flugzeugs eingesetzt. Die weitere Besatzung bestand aus: Mike Moran (Pilot); Joe Karbin (Co-Pilot), Joe McIntyre (Bombardier), Bill Perkins (Flugingenieur und Turmschütze), Joe Byce (Funker), Tom Shaheen (Kugelturm-Schütze), Jonnie Odom (Mittlerer Schütze), Floyd Watts (Heckschütze), Walter Conine (Navigator, mit dem Fallschirm abgesprungen und bei Lutter tot gefunden). Bei dem Abschuss am 8. März 1944 kamen zwei Besatzungsmitglieder ums Leben, acht gerieten in Gefangenschaft.

Block, Jahrgang 1937 und zum Kriegsende acht Jahre alt, erinnert sich noch sehr genau an die vielen Flieger über Borstel während des Zweiten Weltkriegs. Insbesondere an jene, die in der Nähe abgeschossen wurden. „Das war für uns Jungen doch spannend“, sagt er. Wie es den B-17-Bomber in der Luft zerriss, in dem Arthur Tweedel mit neun anderen Besatzungsmitgliedern saß, hat er nicht gesehen, sich die Geschichte aber im Dorf immer wieder erzählen lassen.

Der amerikanische B-17-Bomber „The Princess Pat" vor dem Abschuss am 8. März 1944 über Borstel. Quelle: americanairmuseum.com

Schwerverletzt an Kopf, Armen, Beinen und Bauch wurde Tweedel auf einem Feld nahe der Bahnlinie in der Borsteler Feldmark gefunden. „The Princess Pat“ lautete der auf den Rumpf gepinselte Spitzname des schweren Flugzeugs, das der 388. Bomb Group angehörte. Flaksoldaten bargen Tweedle und brachten ihn zunächst in das Haus der Familie Dangers. „Die Tante meiner Frau, Marie Wolters, hat seine Wunden versorgt“, erzählt Block. Sie sei Sanitäterin gewesen. Nur verstehen konnte sie den jungen Mann, dem sie kaum Überlebenschancen einräumte, nicht. „Im Haus war aber noch eine ausgebombte Frau aus Hannover“, erinnert Block sich weiter. Sie war des Englischen mächtig, redete mit dem Sterbenden, hielt seine Hand.

Wenige Stunden später erlag der junge Mann in einem Behelfshospital in Poggenhagen seinen Verletzungen, wurde zunächst auf dem evangelischen Friedhof in Wunstorf beigesetzt und nach dem Krieg 1946 nach Texas überführt. Von seinem Tod wusste seine Familie, von seinen letzten Stunden hingegen nichts. „Ich wollte diese Schilderungen noch deutlicher machen“, sagt Ilsemann und berichtet von dem Film, den er drehte – auf den Spuren des letzten Weges Tweedels. Die Familie sei tief berührt gewesen, der Bruder Arthurs habe gar gesagt, dass er nun in Frieden diese Erde verlassen könne.

Eine menschliche Geste in unmenschlichen Zeiten

Ilsemann hebt das Mitgefühl der Dorfgemeinschaft hervor: „Fliegermorde waren damals keine Seltenheit. Im Harzvorland gab es sogar ein Fliegerjagdkommando, das nur dazu da war, abgeschossene alliierte Besatzungen aufzuspüren und kaltblütig zu ermorden. Dass eine Frau, die alles an Hab und Gut verlor, diesen Flieger in erster Linie als Menschen angesehen hat, dessen Hand hielt und ihm beistand, bewegt mich sehr.“ Krieg entmenschliche. Umso bewegender sei dieses Beispiel.

Arthur Tweedel war erst 20 Jahre alt, als die amerikanische Maschine, in der er saß, abgeschossen wurde. Quelle: privat

Ein weiterer Wunsch der Familie wird demnächst ebenfalls erfüllt. Sie möchte einen Gedenkstein bei Borstel aufstellen lassen, der an den Sergeant erinnert. Einen Platz dafür haben Ilsemann und Block bereits gefunden: An der Borsteler Straße, dort, wo schon ein Stein an die Männer erinnert, die nach dem Krieg starben, weil es beim Räumen einer Flakstation zu einer Explosion kam. „Ganz in der Nähe wurde doch auch Arthur gefunden“, sagt Block.

Mehring: „Es ist wichtig, Geschichte aufzuarbeiten.“

Die Genehmigung für das Aufstellen des Steins hat der Vorsitzende des Realverbandes, Friedhelm Mehring, den beiden Männer sofort gegeben. Er will ihnen sogar einen passenden Stein schenken, einen stattlichen Findling, den er auf seinen Äckern gefunden hat. „Es ist doch wichtig, die Geschichte aufzuarbeiten“, betont er.

Friedhelm Mehring und Stefan Ilsemann suchen einen passenden Findling für Arthur Tweedel aus. Quelle: Beate Ney-Janßen

Noch in diesem Jahr soll einer dieser Findlinge eine Inschrift bekommen und aufgestellt werden. Eines Tages, hat die Familie Tweedel an Ilsemann geschrieben, werde sie nach Deutschland kommen, um diesen Stein zu sehen.

Von Beate Ney-Janßen