Bordenau

Fünf Eieruhren ticken auf dem Schreibtisch vor Marc Scheffler. Als eine klingelt, wirft der junge Bordenauer einen Blick auf die Testkassette, die am Klemmbrett darunter befestigt ist. „Negativ“, lautet das Ergebnis, das Scheffler per E-Mail weitergibt. „Bisher hatten wir keine positiven Ergebnisse hier“, sagt Ole Brackmann vom Team der Dorfwerkstatt.

Gemeinsam mit den Mitstreitern aus dem Verein haben die Party-Organisatoren vom Color-my-Life-Team das Zentrum binnen zwei Wochen in ehrenamtlicher Arbeit organisiert und verkabelt. Viele der Helfer arbeiten ebenfalls ehrenamtlich. „Ein bisschen Geld sollen aber alle bekommen“ sagt Ole Brackmann vom Organisationsteam. Für die Abrechnungen haben sie sich allerdings Hilfe beim Profi gesucht, kooperieren deshalb mit dem Testzentrum der Post-Apotheke von Test-Pionier Olrik Becker.

Zur Galerie Kostenlose Corona-Tests im Dorf? Das wollten die jungen Macher von der Dorfwerkstatt Bordenau ihren Nachbarn anbieten. Ehrenamtlich haben sie ihr eigenes Testzentrum organisiert, Unterstützung gibt Olrik Becker von der Post-Apotheke.

Rund um das ehemalige Geschäftsgebäude am Birkenweg läuft eine Fahrspur, die zu Parkplätzen führt. Diese nutzt das Team jetzt als Drive-In-Testspur. An einem selbst gemalten Stoppschild macht der Nutzer zuerst Halt, um mit Marc Burgdorf die Unterlagen zu prüfen. Der Mitarbeiter ist auf einem Bildschirm zu sehen, per Mikrofon und Lautsprechern auch bestens zu hören – er sitzt aber in der Dachstube des Gebäudes, bleibt so kontaktfrei. Ein paar Meter weiter wartet Julian Reddert im Schutzanzug mit dem Teststäbchen und nimmt den Rachenabstrich durch die Nase. Er reicht ihn durch das offene Fenster ins Büro, wo die Kollegen den Test auswerten.

Zentrum öffnet auch am Pfingstmontag

Noch sei das Zentrum nicht ausgelastet, berichtet Ole Brackmann vom Organisationsteam. Daher sei es zu den Öffnungszeiten, montags bis freitags, 16.30 bis 18.30 Uhr, auch möglich, einen Termin spontan vor Ort zu buchen – online vorab unter www.tz-bordenau.de bleibt aber die sicherste Variante. Das Zentrum öffnet auch an Pfingstmontag zu den regulären Zeiten – und ab dem 29. Mai auch sonnabends, jeweils von 10 bis 12 Uhr.

Hans-Jürgen Hayek (von links) von der Dorfwerkstatt Bordenau begrüßt die Wahlkämpfer Klaus-Peter Sommer, Steffen Krach und Christina Schlicker am Testzentrum. Quelle: Alex Schildwach

So viel ehrenamtliches Engagement wollte auch Steffen Krach, Wahlkämpfer der SPD um das Amt des Regionspräsidenten, würdigen. Am Dienstag schaute er kurz in Bordenau vorbei. Und sagte anschließend: „Ehrenamtlichkeit darf niemals die Pflichten des Staats in der öffentlichen Daseinsvorsorge ersetzen. Sie bleibt aber eine unersetzbare und wertvolle Ergänzung und bildet damit das Rückgrat unseres gesellschaftlichen Zusammenhalts. Genau diese Dynamik kann man in der Dorfwerkstatt Bordenau beobachten.“ Das Testzentrum sei ein Paradebeispiel dafür, dass junge Menschen über die gesamte Pandemie solidarisch mit der Gesellschaft sind, und es sei ein Aushängeschild für Neustadt.

Von Kathrin Götze