„Harry, du hast es zu Ende gebracht.“ Eine schönere Verabschiedung als dieses Kompliment zum ersten Spatenstich im Baugebiet Questhorst hätte sich Bordenaus scheidender Ortsbürgermeister Harry Piehl wohl nicht wünschen können. Am Mittwoch zollten der Entwickler Jens Rudolf und Bürgermeister Dominic Herbst der Hartnäckigkeit Piehls und seiner Vorgängerin Sieglinde Ritgen Respekt. Beide hatten sich insgesamt rund 20 Jahre für die Entwicklung der Ortserweiterung Am Dorfteich eingesetzt. Noch in dieser Woche sollen dort die Bagger zur archäologischen Bodenuntersuchung anrollen. Voraussichtlich 34 Bauplätze, vorwiegend für Einfamilienhäuser, sollen dort entstehen, in einem zweiten Bauabschnitt bis zu 18 weitere. Ein dritter Abschnitt, bis zur Frielinger Straße, könnte die Gesamtzahl auf 100 anheben. Letzterer ist allerdings noch Zukunftsmusik. Die Nachfrage nach den Bauplätzen ist gigantisch. „Wir haben 500 Bewerber und werden überrannt“, berichtet der Planer und Miteigentümer der Fläche, Jens Rudolf. Bei der Auswahl will man chronologisch vorgehen. „Wer sich zuerst gemeldet hat, kommt zum Zuge. So garantieren wir, dass das Wohngebiet vor allem den Bewohnern Bordenaus zugutekommt“, so Rudolf.

„Ich bin richtig froh, dass ich hier noch dabei sein kann“, sagte Piehl sichtlich erfreut über den symbolischen Baubeginn. Für den 73-Jährigen ist es eine seiner letzten Amtshandlungen. Bei der Kommunalwahl tritt er nach 15 Jahren als Ortsbürgermeister und 10 Jahren im Stadtrat nicht mehr als Spitzenkandidat der SPD-Abteilung Bordenau an. Sich ganz zu verabschieden fällt ihm allerdings schwer. „Ich hab mich aufstellen lassen auf Platz fünf der Liste für der Ortsrat“, sagt Piehl. „Wenn es reicht, mache ich noch eine Runde.“ Die führenden Positionen will er einer neuen Generation überlassen. Welche Baustellen den künftigen Ortsrat erwarten, haben wir uns von Piehl zeigen lassen.

Streit um Hortcontainer

Stolz auf das Erreichte: Bordenaus Bürgermeister auf der vor zwei Jahren neu gestalteten Straße am Dorfteich. Die Entwicklung des Zentrums mit Schule, Kita, Dorfteich und Sportplätzen ist für Piehl ein Herzensprojekt. Quelle: Mario Moers

Sprengstoff birgt derzeit vor allem die vorübergehende Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses als Mensa für die benachbarte Kita. Der Ortsrat fordert ein schnelles Ende dieser Notlösung. Die war nötig geworden, um den Fortbestand der Hortgruppen sicherzustellen. Langfristig wünscht man sich in Bordenau eine Sanierung der Grundschule, bei der ausreichend Platz für Hort und Mensa gleich eingeplant werden könnte. Ganz aktuell fordert der Ortsrat die „große“ Containerlösung. Die sieht vor, die aktuell in der Schule einquartierten Hortgruppen in einem Unterrichts-Containerkomplex auf dem Schulhof unterzubringen, der auch Platz für den Mittagstisch bietet. „Solange dort Kinder essen, können wir dort praktisch keine Vermietungen durchführen“, beklagt Piehl. Hochzeits- und Trauergesellschaften sowie Vereine nutzen das DGH sonst regelmäßig.

Auch die Seniorennachmittage des Roten Kreuz kann es derzeit nicht geben, weil die Treffen sich mit den Essenszeiten der Kinder überschneiden. Die Stadtverwaltung und Bürgermeister Dominic Herbst (Bündnis 90/Die Grünen) halten die Doppelnutzung als Mensa und DGH für durchaus praktikabel. „Die Kosten für die große Containerlösung wären unverhältnismäßig, wir halten die kleine Variante ohne Mensacontainer deshalb für sinnvoller“, kommentiert Herbst die Debatte. In der jüngsten Sitzung des Verwaltungsausschusses reklamierte die UWG weiteren Diskussionsbedarf, bevor man eine Entscheidung trifft.

TSV baut Basketballfeld

Die Bouleanlage wurde in den Neunzigerjahren mit der Gründung der Boulesparte des TSV gebaut. Die ist in den letzten Jahren „ausgestorben“. Auf dem Grünstück hinter der Anlage ( Foto echts) soll nun ein Basketballfeld entstehen. Quelle: Mario Moers

Eine erfreuliche Entwicklung steht in unmittelbarer Nachbarschaft zwischen dem Schul-Kita-Campus und dem neuen Wohngebiet bevor. Hinter der verwitterten Bouleanlage plant der TSV Bordenau, ein Basketballfeld anzulegen. Die notwendigen 140.000 Euro (ein Schätzwert) versucht man derzeit durch Sponsoren und Fördergelder zusammenzutragen. „Unsere Basketballsparte boomt, im Verein sind alle begeistert von der Idee“, sagt Spartenleiter Hellmuth Fischer-Kumbruch. Angedacht ist dort auch ein sogenannter Calisthenics-Bereich. So heißen kleine Anlagen für Freiluftübungen an einfachen, fest installierten Geräten. Klimmzüge und andere Übungen könnten dort trainiert werden. Auch über einen kleinen Mountainbike-Parcours für Kinder wird derzeit nachgedacht. Er könnte quasi als Nebenprodukt aus dem anfallenden Erdaushub gebaut werden. Zuerst ist aber das Basketballfeld an der Reihe. „Wir müssen dort noch eine Befragung der Anwohner durchführen, um eventuelle Probleme mit der Lautstärke auszuloten“, sagt Fischer Kumbruch. Die alte Bouleanlage will man in verkleinerter Form möglichst erhalten. Zuletzt wurde sie kaum genutzt, die 1996 gegründete Boulesparte ist inzwischen wortwörtlich „ausgestorben“.

Was wird aus der alten Schule?

Die alte Schule in Bordenau wird heute von der Jugend- und Kinderfeuerwehr genutzt. Die Zukunft des Gebäudes ist allerdings ungewiss. Quelle: Mario Moers

Auch abseits des neuen Zentrums am Dorfteich zeichnet sich eine politische Langzeitbaustelle ab. „Unsere Feuerwehr wird ein neues Gebäude brauchen“, sagt Piehl. Neue Bestimmungen und ein erwartetes größeres Fahrzeug stellen den bisherigen Standort an der alten Schule infrage. „Ob hier der Platz reicht für ein zeitgemäßes Feuerwehrhaus, bezweifle ich“, so Piehl. Mögliche Ausweichgrundstücke sieht er vor allem im Bereich des Industriestreifens an der Bordenauer Straße. Der ehemalige Hundeplatz der Wach- und Schließgesellschaft könnte seiner Einschätzung nach eine Option sein. Mit einem Umzug der Feuerwehr würde sich auch die Frage nach der Zukunft der alten Schule stellen. Das Gebäude wird derzeit von der Jugend- und Kinderfeuerwehr genutzt. Es dient außerdem als Lager der auf dem Hof befindlichen Feuerwehr. „Die Zukunft des Gebäudes ist ungewiss“, so Piehl.

