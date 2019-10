Bordenau

Die Siedlergemeinschaft Bordenau im Verband Wohneigentum lädt zu einer Informationsveranstaltung zum Thema Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) ein. Am Mittwoch, den 30. Oktober, geht es um 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus, Am Dorfteich, los. Alle interessierten Bordenauer sind eingeladen.

Referent spricht über Erfahrungen in anderen Kommunen

Als Referent berichtet der Geschäftsführer des Verbands Wohneigentum Niedersachsen, Tibor Herczeg, über die Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs). In einigen Kommunen sind die Gebühren schon abgeschafft worden, in Barsinghausen etwa zum 1. August und auch in der Stadt Hannover schon zum 1. Januar.

Aktuell gibt es eine Diskussion darüber, die Gebühren auch in Neustadt abzuschaffen, da sie vielerorts als ungerecht angesehen werden. Dazu will die Siedlergemeinschaft Bordenau mit dieser Informationsveranstaltung beitragen. Damit möchte sie auch die Bestrebungen einiger Fraktionen im Rat der Stadt unterstützen, sagt Harry Piehl, Vorsitzender der Siedlergemeinschaft, Ortsbürgermeister und SPD-Ratsherr.

