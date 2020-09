Bordenau

Bordenau bekommt einen Literatur-Zirkel. Das erste Treffen ist für Montag, 14. September, 15.30 bis 17 Uhr, in der Dorfwerkstatt Bordenau, Birkenweg 3a, geplant. Die Bordenauerin Johanna Korte initiiert den Zirkel, sie möchte eine kleine Gruppe interessierter Männer und Frauen um sich scharen.

Epische, lyrische, dramatische Texte der Weltliteratur und auch selbst verfasste Zeilen sollen im Mittelpunkt der Gesprächsrunden stehen. „Jahreszeiten-Poesie“ nennt sie das, und an den jeweiligen Jahreszeiten sollen sich auch die Treffen orientieren. „Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt“, sagt Korte und betont, dass alle Teilnehmer in Vorbereitung und Gestaltung der Nachmittage einbezogen werden können.

Verzögerung wegen der Pandemie

Sie hatte den Plan für die literarischen Nachmittage bereits vor einem halben Jahr gefasst. Die Pandemie machte ihr zunächst einen Strich durch die Rechnung. Mit Gebäck und Getränken gegen eine kleine Spende will sie nun, wenn auch mit Verspätung, starten. Mehr Informationen sind unter www.dorfwerkstatt-bordenau.de hinterlegt. Anmeldungen nimmt Korte, die selbst bereits ein autobiografisches Buch veröffentlicht hat, unter der Nummer (05032) 4434 oder per Mail an johanna.korte@bordenau.de an.

Die Treffen des Literatur-Zirkels sollen jeweils montags stattfinden. Nach dem 14. September sind sie in diesem Jahr noch für den 12. Oktober, 9. November und 14. Dezember geplant.

Von Beate Ney-Janßen