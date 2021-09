Bordenau

Die Straße Am Kampe (Kreisstraße 335) in Bordenau ist seit Mittwochmorgen auf Höhe des Gemeindehauses infolge von Leitungsarbeiten vorübergehend gesperrt. Der zwischen Bordenau und Poggenhagen fahrende Verkehr muss nunmehr über Neustadt und die Bundesstraße 6 ausweichen. Die Einfahrt in Richtung Bordenau ist nicht möglich. Alternativ kann über Blumenau, Luthe, Schloß Ricklingen und Frielingen gefahren werden.

Glück im Unglück

Links das defekte Regenwasserrohr, rechts ein Bild der ursprünglichen Bauarbeiten zur Erneuerung der Trinkwasserleitungen. Quelle: privat / Mario Moers

Bei laufenden Arbeiten an der Trinkwasserleitung hatten Arbeiter zufällig einen schwerwiegenden Defekt am Regenwasserkanal festgestellt. Die Straße drohte dadurch langfristig unterspült zu werden und einzubrechen. Der Schaden am Regenwasserkanal sei möglicherweise auf frühere Arbeiten eines Telekommunikationsunternehmens zurückzuführen, so eine erste Einschätzung des Verkehrsbeauftragten der Stadt, Benjamin Gleue. Insgesamt könne man aber froh sein, dass das Leck an der Regenleitung überhaupt bemerkt worden sei, so Gleue über das Glück im Unglück.

Ein Bautrupp begann noch am Vormittag, den Schaden zu beheben. Ob der Defekt punktuell behoben werden kann oder der gesamte Kanal ausgetauscht werden muss, steht noch nicht fest. Entsprechend ist noch nicht abzusehen, wie lange die Sperrung andauert. Nach Einschätzungen der Arbeiter können die Arbeiten am Mittwoch auf keinen Fall bereits abgeschlossen werden.

Von Mario Moers