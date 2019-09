Bordenau

Es gibt Bezeichnungen, die bekommen eines Tages eine eigene Bedeutung. Doktor ist so ein Begriff, jedenfalls in Bordenau. Wer in dem Neustädter Ortsteil sagt, „ich gehe zum Doktor“, der meint: „Ich gehe zu Josef Schliehe-Diecks“. Der Mediziner steht seit seiner Ansiedlung in dem Dorf 1986 den Bordenauer...