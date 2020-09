Neustadt

Der Blitzer-Anhänger der Stadt kommt in den nächsten drei Wochen in der Lindenstraße, in Evensen und Mardorf zum Einsatz. Ab Dienstag, 22. September, wir in Evensen an der Landesstraße 191 gemessen. Ab Dienstag, 29. September, in Mardorf (Landesstraße 360). Ab Mittwoch, 7. Oktober, steht die mobile Messstation in der Lindenstraße (Kernstadt). Der semistationäre Messanhänger kommt an allen Kontrollpunkten mehrere Tage am Stück zum Einsatz. Aus organisatorischen Gründen kann es zu Änderungen des Kontrollplanes kommen. Im gesamten Stadtgebiet sind jederzeit zusätzliche Messungen durch die Polizei möglich.

Von Mario Moers