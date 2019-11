Erster Arbeitstag für Dominic Herbst: Schlüsselübergabe am Rathaustor

Neustadt

Die Rathausflure sind menschenleer, als Neustadts neuer Bürgermeister Dominic Herbst am Freitag seinen ersten Arbeitstag beginnt – es ist Brückentag. Einzig Amtsvorgänger Uwe Sternbeck ist um 9.30 Uhr mit ihm in der Verwaltung. Zur Schlüsselübergabe treffen sich beide am Tor. Die Situation, die vor einer Woche mit einem großen goldenen Pappschlüssel für die Presse inszeniert wurde, sieht in der Realität etwas anders aus. Mit dem Neustadt-Jutebeutel in der Hand schließt Sternbeck ein letztes Mal die dicke, von innen gepolsterte Tür des Bürgermeisterbüros auf. Nur seine Kaffeemaschine steht dort noch, die wird eine Sekretärin in den kommenden Tagen mitnehmen.

Zur Galerie Erster Arbeitstag für Neustadts neuen Bürgermeister. Am Freitagmorgen trafen sich nun Ex-Bürgermeister Uwe Sternbeck und sein Nachfolger Dominic Herbst zur Schlüsselübergabe am Rathaustor.

Die kleine Büffelfigur aus Tschernobyl und das afrikanische Kunstwerk auf der Fensterbank bleiben stehen. Es sind Gastgeschenke, die Sternbeck in seiner langen Amtszeit als Repräsentant der Stadt entgegengenommen hat. Sein Nachfolger hängt den Mantel über den Stuhl und schaltet den Rechner ein. Das Windows-Login ist bereits für ihn vorbereitet, zeigt seinen Namen. Herbst lächelt, er wirkt frisch und auch ein wenig stolz auf das Erreichte. An der Wand gegenüber ist der Kalender bereits auf ein winterliches Novemberbild umgeschlagen. „Das habe ich schon mal erledigt“, sagt Sternbeck – die letzte Amtshandlung nach 15 Jahren.

Zum Weiterlesen:

Von Mario Moers