Bildungslandschaft West soll Stück für Stück entstehen

Der Knoten ist geplatzt, die erste Beratung zur geplanten Bildungslandschaft West im Ortsrat Neustadt gelaufen. Mehr als ein Jahr nach dem ersten Verwaltungsvorschlag zum Thema haben CDU, Grüne/Linke und UWG jetzt einen Antrag vorgelegt, nach dem die einzelnen Komponenten des Großprojekts nacheinander abgewickelt werden sollen. Bisher hatte insbesondere die CDU immer wieder Nachbesserungs- oder Beratungsbedarf an den vorgelegten Drucksachen der Verwaltung angemeldet.

Turnhalle wird zuerst saniert

Besonders dringlich ist laut Verwaltung die Sanierung der Turnhalle, die die Schule bereits seit Dezember für nur noch eingeschränkt nutzbar erklärt hat. Der Schwingboden ist schadhaft, Feuchtigkeit war eingedrungen. Nach Plänen der Stadt soll die Halle so ertüchtigt werden, dass sie auch als Veranstaltungsraum für die Schule nutzbar ist. Dieses Projekt halten auch alle politischen Fraktionen für wichtig, es soll auch nach dem neuen Vorschlag als erstes abgewickelt werden.

Schule legt ihren Raumbedarf fest

Im Anschluss sollen Ausbau und Erweiterung der Schulgebäude folgen. Einen ersten Plan zu einem pädagogischen Konzept mit Raumbedarf habe die Michael Ende-Schule bereits 2015 erarbeitet, sagt Schulleiterin Sigrid Bierwirth. Dieser müsse nun noch einmal auf den neusten Stand gebracht werden – dabei würden die Schulgremien selbstverständlich beteiligt, wie Bierwirth betont. Die Politik wünscht sich, dass diese sogenannte „Phase Null“ im Laufe des nächsten halben Jahres abgeschlossen wird, damit sich Architekten dann Gedanken machen können, wie sich das Ganze räumlich umsetzen lässt.

Kita, Hort, Familienzentrum – wie wird die ehemalige Förderschule am Ahnsförth künftig genutzt? Quelle: Kathrin Götze

Kita und Familienzentrum: Planung folgt später

Uneinigkeit herrscht nun darüber, wie es im benachbarten Gebäude der früheren Förderschule weitergehen soll. Die Verwaltung hatte angestrebt, aus den dort untergebrachten Kindergarten- und Hortgruppen ihres Kinder- und Jugendhauses langfristig ein sogenanntes Familienzentrum zu formen, in dem auch Eltern Bildungsangebote wahrnehmen können. Doch schon was die Kindergartenplätze angeht, hat die CDU Bedenken. Sie befürchtet, das tägliche Verkehrschaos am Ahnsförth würde damit noch verschärft.

Auch Standort Hüttengelände ist noch im Gespräch

Im Antrag fordern die Fraktionen stattdessen ein Konzept mit Prioritäten zum Bau weiterer Kindertagesstätten in der Kernstadt sowie ein Modellkonzept für ein Familienzentrum. Darin soll definiert sein, wie sich dieses in das städtische Betreuungs- und Beratungsangebot einbetten lässt und wo der beste Standort wäre. Die Unionspolitiker sehen ihn eher auf der anderen Seite der Landwehr, im Bereich des alten Hüttengeländes, für das ein neues Wohngebiet geplant ist.

Entscheidung im Rat wohl im Oktober

Die Entscheidung über die Pläne obliegt letztlich dem Rat. Doch nachdem CDU, Grüne/Linke und UWG sich bereits abgestimmt haben, die SPD sich lediglich enthielt, weil sie auch die Planungen der Verwaltung bereits auf den Weg schicken wollte, dürfte es schließlich so oder so ähnlich passieren. Einen letzten Aufschub gibt es aber nun doch noch, denn der Schulausschuss muss das Thema noch beraten. Deshalb wird es aus der Ratssitzung am Donnerstag, 19. September, noch einmal vertagt. Voraussichtlich wird auch für den Oktober eine weitere Ratssitzung anberaumt.

