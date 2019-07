Bevensen

Sie ist etwa 130 Jahre alt, Ortsbild prägend und zeichnet sich durch einen markanten Wuchs aus: Die Flatterulme in Bevensen soll der Liste der Naturdenkmale in der Region Hannover hinzugefügt werden und bekommt dadurch einen besonderen Schutzstatus zuerkannt. Ulmen mit diesem Alter, einer vergleichbaren Größe und Vitalität seien aufgrund des massenhaften Ulmensterbens in den vergangenen Jahrzehnten selten geworden, heißt es in einer Drucksache der Stadt Neustadt.

Widerstandsfähige Art

Flatterulme oder Flatterrüster lautet der landläufige Name, Botaniker kennen den Baum unter der lateinischen Bezeichnung „Ulmus laevis“. In den vergangenen Jahren ist die wenig bekannte Art verstärkt in den Fokus gerückt, da sie deutlich widerstandsfähiger gegenüber dem sogenannten Ulmensterben ist als Berg- und Feldulme. Experten trauen der besonderen Ulme mit Blick auf die zu erwartenden Klimaveränderungen der nächsten Jahrzehnte eine wichtige Rolle beim Artenschutz zu – und auch als Stadtbaum sei sie geeignet, wie die Stiftung Baum des Jahres meint, die den Rüster für 2019 kürte.

Die Flatterulme in Bevensen soll in der Regionsliste für Naturdenkmale aufgenommen werden. Quelle: Mirko Bartels

„Die Eigentümerin ist mit der Widmung zum Naturdenkmal einverstanden“, sagt Ortsbürgermeister Hartmut Evers. Auch auf ein Rundschreiben an die Mitglieder des Ortsrates seien keine Einwände gekommen. In der Region sei es die erste Ulme, die zum Naturdenkmal erklärt werde, sagt Regionssprecher Klaus Abelmann.

Von Mirko Bartels