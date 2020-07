Neustadt

Ein 22-jähriger Mountainbikefahrer ist am Donnerstagabend vor dem Neustädter Bahnhof so gestützt, dass er sich eine Platzwunde am Kopf und Abschürfungen im Gesicht zuzog. Ersthelfer versorgten den Mann, die Polizei wurde informiert. Die Beamten stellten bei einem Atemalkoholtest fest, dass der Radfahrer mit 3,3 Promille schwer alkoholisiert war. Der Radfahrer wurde ins Krankenhaus verbracht. Gegen ihn wurde außerdem ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und eine Blutprobenentnahme angeordnet.

Von Mario Moers