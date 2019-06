Bordenau

Beim dritten Holi Festival am 22. Juni lädt die Jugendgruppe „Color my Life!“, von der Dorfwerkstatt Bordenau wieder zum friedlichen Farbbeutelwerfen ein. Im vergangenen Jahr feierten über 800 Party-Gäste ausgelassen auf der Festplatz in Bordenau. Noch größer, epischer und bunter soll es dieses Mal werden. „Wir wollen das Feeling noch einmal toppen und bieten dafür eine Chill-Out Lounge, viele Getränke-Specials und einige weitere coole Dinge“, verspricht Ole Brackmann vom Veranstaltungsteam. Besonderer Service: Nach der Veranstaltung steht ein kostenloser Shuttlebus zum Neustädter Bahnhof zur Verfügung.

Zwanzig Discjockeys auf drei Bühnen sorgen für die richtige Partystimmung. Bekannte Namen wie David Puentez und HBz sind dabei. „Wir haben die drei Bühnen thematisch unterteilt. Auf der Hauptbühne wird Elektro gespielt. Dann gibt es noch die Lummerland-Bühne mit Chart-Hits und Musik aus den Neunziger Jahren. Das wurde vor allem von den über 30-jährigen Besuchern gewünscht. Und wir haben die Spielwiese mit Techno-Sound“, zählt Brackmann auf.Regelmäßig findet das so genannte Color-Drop statt. Dann werfen die Festivalbesucher gleichzeitig ihre Farbbeutel in die Luft und tanzen dabei zu ihren Lieblingssounds.

Neben den Party-Areas werden kühle Getränke, Cocktails und kulinarische Spezialitäten angeboten, die beim Feiern oder in der Balneon-Lounge genossen werden können. „Unsere DJs zeigen euch alle Facetten der elektronischen Musik, durch die ihr dem Alltag entfliehen und in eine andere Welt abtauchen könnt“ verspricht der Veranstalter. Das genaue Line-Up der drei Bühnen wird in den nächsten Wochen auf der Facebookseite „Color My Life!“ bekannt gegeben.

Das Holi-Festival beginnt am Sonnabend, 22. Juni, um 14 Uhr und endet um 22 Uhr. Die Tickets kosten im Vorverkauf 15 Euro und sind bei folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich: Neustädter Zeitung, Edeka Lustfeld, Penthouse Neustadt, Bistro C’est la Vie!, Isy Going, Scheffler Eventservice sowie Tanzcentrum Kressler Garbsen. Unter www.color-my-life.de können die Eintrittskarten online erworben werden. An der Tageskasse sind die Karten, soweit noch verfügbar, für 20 Euro zu haben.

Von Susann Brosch