Suttorf

„Aufstehen, es ist 7 Uhr, Frühstück!“ Als im Zeltlager der Jugend- und Kinderfeuerwehren in Suttorf am Sonntagmorgen die knarzenden Lautsprecher unüberhörbar das Ende der Nachtruhe ankündigen, dauert es nicht lange, bis sich die stille Zeltstadt am Ortsrand mit Leben füllt. Kinder mit zerknautschten Gesichtern tapsen mit nackten Füssen und Kulturbeuteln zum Zähneputzen. Die Frühaufsteher unter den Betreuern holen sich an der Milchbar den ersten Kaffee. Im Mädchenzelt der Heitlinger Kinderfeuerwehr flüstert Betreuerin Marie Finke ihren Schützlingen vorsichtig „Guten Morgen“ ins Ohr. Pia spielt Tiefschlaf, und Emma steckt wie eine Schildkröte ihren Kopf in den Schlafsack. „Wir waren bis 1 Uhr wach“, erzählt Jule, die schon kerzengerade im Bett sitzt.

Auch Garbsen und Wunstorf dabei

Von Freitag bis Sonntag, 14. Juli, verbringen knapp 700 Kinder und Jugendliche aus 36 Ortsfeuerwehren einen Teil ihrer Ferien in Suttorf. Rechnet man alle ehrenamtlichen Helfer dazu, sind das mehr Personen auf dem 11.000 Quadratmeter großen Gelände, als der Ort Einwohner hat. Zum ersten Mal sind auch Kinderfeuerwehren aus Garbsen und Wunstorf dabei. Eine funktionierende Infrastruktur und Planung sind bei dieser Größe unverzichtbar.

„Wir verbrauchen täglich 90 Liter Kakao und 800 Brötchen“, sagt Ingo Kussmann. Um kurz vor sieben steht der Leiter der Verpflegungseinheit mit der Schürze im mobilen Küchenwagen. Das brandneue Fahrzeug ist seit zwei Monaten bei der Ortsfeuerwehr Poggenhagen stationiert. Dort kocht gerade der Kaffee für die vielen Helfer, die Wurstplatten vorbereiten, Spültücher zum Trocknen aufhängen und die Frühstücksausgabe aufbauen. „Es ist der erste Einsatz, und bisher bewährt sich das Fahrzeug gut“, sagt Kussmann. Einzig der fehlende Wassertank bereite ihm Sorgen. „Eigentlich ist es ja für Einsatzorte gedacht, an denen es möglicherweise keinen Wasseranschluss gibt“, sagt er.

Ein Zeltlager ist auch eine Übung

Das Zeltlager ist für die Feuerwehren immer auch ein wenig Übung. Rohre und Schläuche werden verlegt, Unterkünfte aufgebaut und Kommandostellen eingerichtet. Während um 8 Uhr die ersten Kinder in Reih und Glied und noch etwas müde das Frühstückszelt betreten, berechnet Manfred Dangers bereits den Verbrauch der vergangenen Tage am Laptop. „Der Aufschnitt wird nach dem Essen gewogen, so wissen wir im nächsten Jahr, was wir bestellen müssen“, sagt er. 130 Kilogramm Wurst wurden nur für das erste Wochenende angeliefert.

Siri Schäfer (von links), Roswitha Meissner und Nancy Heusmann bereiten die Wurstplatten vor. Quelle: Mario Moers

Pia will weiterschlafen

Am Sonntagnachmittag geht es für die Kinder nach drei aufregenden Tagen mit Spielen, einer Nachtwanderung und der Kinderdisco am Vorabend nach Hause. Dann übernehmen die Jugendlichen das Zeltlager. Die Löschzwerge aus Mandelsloh/Amedorf müssen vor dem Packen noch nachsitzen. Weil sie ihre Teller nicht ordentlich gespült haben, hat Betreuer Stefan Stünkel die Truppe zurück zur Spüle geschickt. Nach effektiver Feuerwehrart installiert er kurzerhand eine Waschstraße. Jennifer Engels spült vor, die anderen übernehmen die Tiefenreinigung, und Janno Nebel trocknet ab. Ein Zeltlager ist eben keine Vollpension. Anschließend stimmt auch das Ergebnis. „So hab’ ich euch das beigebracht, Jungs und Mädchen“, lobt Stünkel seine Gruppe.

Inzwischen sind auch Pia und Jette im Frühstückszelt angekommen. Ein bisschen groggy sind sie alle, nach so vielen Erlebnissen. „Am Montag schlafe ich bis 13 Uhr“, kündigt Pia an.

Von Mario Moers