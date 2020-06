Begegnungstätte bietet Familien Gespräche im kleinen Kreis an

Neustadt

Eine direkte Möglichkeit für Gespräche und Beratung im kleinen Kreis möchte die Begegnungsstätte Silbernkamp jungen Familien mit Kindern bis zum Kindergartenalter zukünftig wieder anbieten. „Der Elterntreff Klönsnack für Lütte und auch das Mama-Café können wegen der Abstandsregeln nicht stattfinden. Wir möchten aber natürlich trotzdem unkompliziert für Familien ansprechbar sein“, sagt Koordinatorin Janet Breier. Sie ist auch für die familienunterstützenden Projekte des Diakonieverbandes Hannover-Land in Wunstorf und Neustadt zuständig.

Zwanglose Runden mit praktischem Wert

Jeweils dienstags will sie nach Voranmeldung für Eltern und Kinder zum zwanglosen Gespräch zur Verfügung stehen. Bei dem Angebot soll es nicht um Seelsorge oder Beratung, sondern um den sozialen Kontakt gehen. „Man kann ja auch einfach mal quatschen, ein Gespräch rund um Alltags-themen führen“, sagt Breier. Je nach Bedarf könne sie auch Ideen zur Tagesgestaltung anbieten, Spielideen für die Kleinen und Ideen für Ziele zum Spazierengehen aufzeigen.

Anzeige

Telefonsprechstunden montags und mittwochs

Mit dem persönlichen Treffen erweitert die Begegnungsstätte abermals ihre Möglichkeiten. Seit vergangener Woche gibt es ein ähnliches Angebot am Telefon. Jeweils montags von 10 bis 11 Uhr und mittwochs von 14.30 bis 15.30 Uhr sind Janet Breier oder Anette Hollaschke unter Telefon (05032) 8017887 erreichbar. Bei den persönlichen Gesprächen im kleinen Kreis sollen die aktuellen Abstandsregeln natürlich eingehalten werden. Termine können telefonisch per E-Mail an begegnungsstaette-silbernkam@web.de abgestimmt werden.

Weitere NP+ Artikel

Lesen Sie auch

Von Mirko Bartels