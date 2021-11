Bordenau

Der Wasserverband Garbsen-Neustadt erneuert die Trinkwasserleitung in Bordenau. Begonnen haben die Arbeiten bereits im September, nun wandert die Baustelle weiter in Richtung Leineufer. „Für die Verlegung der neuen Leitung und die Herstellung der Hausanschlüsse muss die Kreisstraße abschnittsweise einseitig gesperrt werden“, sagt Verkehrskoordinator Benjamin Gleue. Voraussichtlich ab Donnerstag, 18. November, soll bis in das neue Jahr hinein deswegen eine Ampelanlage den Verkehr auf der Straße Am Steinweg (Kreisstraße 335) regeln.

Stichweg bleibt gesperrt

Einschränkungen gibt es auch für Nutzer des Stichweges zwischen Kreisstraße und Bäckerstraße: Weil die Flächen dort als Lagerort für Baumaterial benötigt werden, bleiben sie für den Verkehr weiterhin gesperrt. „Zum Abschluss der Maßnahme muss die Baustelle noch die Bordenauer Straße überqueren“, sagt Gleue. Um die dortigen Arbeitsschritte durchführen zu können, müsse die Einmündung für voraussichtlich drei bis fünf Tage gesperrt werden. Einen genauen Termin gebe es für den Abschluss der Arbeiten noch nicht. Witterungsbedingt könne es zu Verschiebungen im Bauablauf kommen.

Von Mirko Bartels