Borstel

Die Preise für Bauholz steigen aktuell kräftig – häufig ist die Rede von einer Knappheit. Angesichts der jüngsten Meldungen über massenhafte Fällung von Bäumen, die nach Trockenjahren vom Borkenkäfer befallen waren, reibt man sich verwundert die Augen. Können Experten aus dem Neustädter Land helfen, das Problem besser zu verstehen?

Der Sägewerksbesitzer: Friedhelm Mehring verzeichnet in seinem Sägewerk in Borstel aktuell deutlich mehr Anfragen, Betriebsleiter Wolfgang Bruns führt täglich zwei- bis dreimal so viele Telefonate wie sonst. Der mittelständische Betrieb mit 28 Mitarbeitern verarbeitet Nadelholz aus Wäldern im näheren Umkreis, vor allem für die Verpackungsindustrie, aber auch manchmal für Privatkunden. „Rohstoffknappheit ist nicht das Thema“, sagt Mehring.

Das verarbeitete Holz ist es, das aktuell in großen Mengen aufgekauft und verschifft wird. „Der wichtigste Absatzmarkt für deutsches Bauholz sind gerade die USA“, sagt Mehring. „Schon seltsam, wenn man sich die Größe beider Länder auf der Karte ansieht.“ In Borstel sägen er und seine Mitarbeiter aber nicht für den Weltmarkt, und sie liefern auch nicht die begehrten Dachlatten. „Wir haben mal versucht, uns dafür zertifizieren zu lassen“, sagt Mehring, „aber dann hätten wir unsere regionalen Kunden hier nicht mehr beliefern können.“

In der Sägehalle werden die Rundhölzer Stück für Stück zu Balken, Dielen und Latten verarbeitet. Lutz Helfers überwacht die computergestützte Produktion. Quelle: Kathrin Götze

„Ein bisschen wie beim Toilettenpapier“

Auch die Anfragen aktuell könne man nicht alle bedienen. „Wir können unsere Kapazität hier nicht beliebig steigern, das Fachpersonal ist nicht so leicht zu finden“, sagt der Sägewerksbesitzer. Mit einigen Optimierungen in der Auftragsabwicklung habe man nun 10 bis 20 Prozent Steigerung erreichen können. Das Sägewerk verarbeitet etwa acht Lkw-Ladungen Rundholz am Tag. Er sei auch daran interessiert, den Waldbesitzern gute Preise zu zahlen, sagt Mehring noch. „Wenn sie nicht nachpflanzen, geht es hier irgendwann auch nicht weiter.“

Schnittholz werde auf dem Weltmarkt hoch gehandelt, sagt Mehring. Je kleiner die Durchmesser, desto teurer wird es im Verhältnis, weil mehr Arbeitsschritte notwendig sind. „Man muss viel sägen für so eine kleine Latte.“ In den vergangenen zehn bis 20 Jahren hätten die Preise für die Latten relativ niedrig gelegen, nun zögen sie an, und die Lieferzeiten werden länger. „Es ist ein bisschen wie im vergangenen Jahr mit dem Toilettenpapier“, sagt Mehring.

Zimmerermeister Falko Wolf im Rohbau der Friedhofskapelle Nöpke. Quelle: Susann Brosch (Archiv)

Der Zimmerermeister: Falko Wolf hält sich mit Lagermengen eigentlich zurück. „Wir wollen ja, dass alle noch etwas abbekommen“, sagt der Zimmerermeister mit Betrieb in Nöpke. Allerdings sei es inzwischen bei manchen Querschnitten schwierig, Nachschub zu bekommen – ein kleines Lager für Dachlatten hat sich Wolf deshalb doch angelegt. „Mit Kanthölzern hat das keinen Sinn, da wissen wir nicht vorher, wie viel und welche Maße wir brauchen“, erläutert der Handwerker.

Klar ist: „Der Holzpreis steigt fast jeden Tag, und ein Ende ist noch nicht abzusehen.“ Eine Dachlatte koste jetzt dreieinhalb mal so viel wie im Januar. Und die Lieferzeiten stiegen. Manche Sägewerke teilten den Händlern schon Kontingente zu. Mit den Latten habe er sich bereits Ende Februar eingedeckt, „ich habe da schon sowas geahnt“, sagt Wolf. Der Vorrat halte eine Weile.

Bauboom sorgt für Materialknappheit

Holzlatten für Dachstühle, wie hier auf dem Gemeindehaus Hagen, werden auf dem Weltmarkt langsam knapp. Quelle: Kathrin Götze

Schwieriger sei es mit den dickeren Kanthölzern. „Die Holzquerschnitte werden vom Statiker vorgegeben, einige sind schon nicht mehr verfügbar“, sagt Wolf. Muss der Betrieb sie bald einbauen, bleibe oft nur der Griff zum stärkeren Holz, um die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten.

Sorgen bereitet ihm, dass inzwischen auch manche Dämmstoffe knapp werden. Das liege sicher auch am Bauboom im eigenen Land. „Wir arbeiten hier seit Jahren über 100 Prozent unserer Kapazität“, sagt Wolf, „mehr Aufträge können wir nicht verwirklichen.“ Er hoffe, dass sich die Nachschubprobleme in der zweiten Jahreshälfte wieder normalisierten. Eins müsse man aber zugeben: „Der Holzpreis war hier über viele Jahre stabil, und wahrscheinlich zu niedrig.“

Katharina Niebel setzt eine junge Eiche im Klostertann bei Mariensee. Quelle: Benjamin Behrens (Archiv)

Die Försterin: „An Stammholz gibt es keinen Mangel, nur die verarbeiteten Hölzer sind betroffen“, sagt auch Katharina Niebel. Die Försterin im Revier Mariensee macht sich Sorgen um die Waldbesitzer, die sie vertritt: „Die Preise für das Bauholz sind zwar drastisch gestiegen, aber bei uns kommt das nicht an“, beklagt sie. Stürme, Trockenheit und Borkenkäfer hätten dem Wald zugesetzt, in den Jahren nach 2017 sei viel Schadholz auf den Markt gekommen. Seinerzeit habe man auch Rohholz exportiert, weil die deutschen Sägewerke nicht mehr annehmen konnten.

Lücken entstehen im Wald

Nun habe die Nachfrage erneut angezogen. „Wir schlagen nicht weniger ein“, betont die Fachfrau. Es sei aber schlecht, wenn das Holz wenig Geld bringt, und trotzdem aufgeforstet werden soll. „Da sind deutschlandweit definitiv Lücken entstanden, Sie kennen die Bilder aus dem Oberharz“, sagt Niebel. Weiter im Norden sei der Schaden noch überschaubar. Im eigenen Revier habe sie mit den Eigentümern die meisten Freiflächen schnell wieder in Kultur gebracht. „Wir bewalden mit Mischungen aus Laub- und Nadelbäumen wieder“, versichert sie.

Die Nachfrage aus den USA nach europäischem Holz sei einerseits so groß, weil auch dort inzwischen ein Bauboom begonnen hat. Gleichzeitig sei der Nachschub aus Kanada wegen einer Käferplage stark zurückgegangen. „Es ist schon unglaublich, wenn sich Menschen ein Haus aus dem nachhaltigen und nachwachsenden Rohstoff Holz bauen wollen, nun möglicherweise auf andere Baustoffe zurückgreifen müssen“, sagt Niebel. Aber: „Wir fänden es natürlich auch schön, wenn von dem Geld etwas bei den Waldbesitzern ankommt.“

Von Kathrin Götze