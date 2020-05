Baugrundstücke am Hüttengelände gefragt – Baubeginn schon in drei Jahren?

Neustadt

Die Nachfrage nach Grundstücken in Neustadts neuem Wohngebiet zwischen Siemensstraße und Landwehr ist trotz der aktuellen Krise ungebrochen. Das berichtet Sven Kanngießer von der Grundstücksentwicklungsgesellschaft (GEG). Die Entwickler überlegten nun, die Grundstücke nördlich der ersten Etappe auf einmal weiterzuentwickeln – und nicht, wie zunächst gedacht, in zwei Abschnitten. „24 Grundstücke haben wir bereits verkauft, alle 54 Grundstücke im ersten Abschnitt sind reserviert, Anfragen kommen täglich“, sagt Kanngießer.

Weiterer Entwickler kommt aus dem Kreis Cuxhaven

Am aktuellen Bauabschnitt ist neben der GEG auch die Hannoversche Volksbank Projektentwicklung beteiligt. Für die Grundstücke weiter im Norden kommt ein weiterer Entwickler dazu: Rainer Gloy aus Beverstedt im Landkreis Cuxhaven bewirbt einen Teil der Grundstücke. Er hat rund 62.000 Quadratmeter des ehemaligen Hüttengeländes von privaten Eigentümern erworben. Bei der Entwicklung arbeite er seit rund zwei Jahren eng mit der GEG zusammen, berichtet Gloy.

UWG-Sprecher verfolgt Verfahren kritisch

Kritisch verfolgt auch UWG-Sprecher Willi Ostermann das Verfahren. Seine Wählergemeinschaft hatte den Ratsbeschluss, das Gelände zu entwickeln, im Dezember 2017 nicht mitgetragen. Er hat jetzt eine Anfrage an Bürgermeister Dominic Herbst gestellt. Unter anderem will er wissen, ob es in dem Verfahren bereits neue Bodenproben gegeben hat und die Ergebnisse veröffentlicht werden sollen.

Entwickler bereiten Bodensanierung vor

An den Vorbereitungen zur Bodensanierung arbeiten die Entwickler nach Gloys Auskunft schon länger. Auf der alten Industriebrache im nördlichsten Abschnitt des Plangebiets haben alte und neuere Bodenproben unterschiedlich starke Belastungen mit Schadstoffen ergeben, etwa mit Schwermetallen wie Zink, Arsen, Blei, Kupfer, Nickel oder Quecksilber. „Wir haben verschiedene Proben genommen, mit Sonden und auch mit dem Bagger“, berichtet Entwickler Gloy. Die Auswertung wird im Genehmigungsverfahren veröffentlicht. Wenn es nach Gloy geht, könnten erste Unterlagen bereits im Sommer erstellt werden. Wie weit sich das umsetzen lässt, müsse man in der gegenwärtigen Situation noch sehen, sagt er. Der GEG-Kollege Kanngießer und auch Stadtsprecherin Nadine Schley sehen das ähnlich.

Gutachten sind Teil des Bebauungsplans

Selbstverständlich würden die neuen Ergebnisse veröffentlicht, sagen Gloy und auch Kanngießer. Die Gutachten über den Boden seien Teil des Bebauungsplans, ebenso wie solche zu Naturschutz (ein alter Baumbestand auf den Grundstücken soll erhalten bleiben) und zum Verkehr. Sobald im Plan festgelegt ist, wo Gebäude, Freiflächen oder auch Straßen entstehen sollen, wisse man auch, an welchen Stellen der belastete Boden ausgetauscht werden muss und wo er vielleicht liegen bleiben kann. „Unter einer Straße wird man vielleicht nicht austauschen“, sagt Gloy. Klar sei bereits, dass die gefundenen Schadstoffe im Boden gebunden sind, nicht ausdünsten oder ausgewaschen werden.

Baubeginn schon in drei Jahren?

Auch er steht in den Startlöchern, würde nach eigenem Bekunden gern bereits in zwei bis drei Jahren mit der Bebauung beginnen. Im nördlichen Bereich ist in einem ersten Planentwurf, dem sogenannten Rahmenplan, neben Mehrfamilienhäusern und einer Anlage für Mehrgenerationenwohnen ein Einkaufsmarkt geplant. Auch eine Kindertagesstätte war dort vorgesehen – ob sie tatsächlich dort gebaut werden soll, muss noch politisch entschieden werden. Die Stadt hatte zuletzt vorgeschlagen, Hort und Kita in einem Familienzentrum am Ahnsförth unterzubringen.

Von Kathrin Götze