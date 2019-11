Autofahrer müssen sich am Dienstag, 19. November, sowie am Folgetag bei Mariensee auf Behinderungen im Verkehr einstellen. Das Forstamt Fuhrberg will einzelne Bäume an den Straßen in Richtung Basse und Empede fällen lassen. Aus diesem Grund kommt es zu Straßensperrungen.