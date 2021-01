Mandelsloh

Im Baugebiet Wiklohstraße in Mandelsloh beginnen ab kommender Woche Bauarbeiten an den Straßen Herrmann-Laue-Weg und Bürgermeister-Thies-Weg. Die Straßen bekommen jeweils ein Pflaster. Während der Bauzeit müssen die Anwohner des kleinen Neubaugebietes am Rande Mandelslohs mit Einschränkungen rechnen. „Die Arbeiten sollen im April abgeschlossen sein – wenn alles nach Plan verläuft“, sagt Neustadts Verkehrskoordinator Benjamin Gleue.

Zufahrt nur eingeschränkt möglich

Los geht es am Herrmann-Laue-Weg auf Höhe der Seniorenresidenz Curata. Anschließend pflastern die Arbeiter den Bürgermeister-Thies-Weg. Die Zufahrt zum Pastor-Simon-Weg aus Richtung Wiklohstraße ist während der gesamten Bauzeit unmöglich – wer zur Seniorenresidenz möchte, muss den Pastor-Simon-Weg selbst benutzen. Die dortige Schranke ist zu diesem Zweck dauerhaft geöffnet.

Der Baustellenverkehr hingegen verläuft ausschließlich durch das Baugebiet. Damit die jeweils betroffenen Anwohner weiter Zugang zu ihren Grundstückszufahrten behalten, erfolgt der Rückbau der jetzigen Baustraße in Abschnitten. „Die genaue Dauer der Bauarbeiten ist vom Wetter abhängig“, erklärt Gleue. Für etwaige Unannehmlichkeiten bittet er um Verständnis.

Von Alexander Plöger