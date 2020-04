Neustadt

Nach Ostern wird der neue Westflügel vom Schloss Landestrost an das Stromnetz angeschlossen. Dafür muss ab Dienstag, 14. April, der südliche Gehweg zwischen der Bushaltestelle und der Einmündung in die Schloßstraße in Abschnitten voll gesperrt werden. Im weiteren Verlauf ändert sich auch die Verkehrsführung für den motorisierten Verkehr. Die Arbeiten dauerten voraussichtlich zweieinhalb Wochen, teilt Verkehrskoordinator Benjamin Gleue mit.

Auswirkungen für Fußgänger und Verkehr

Während der Sperrung müssen Fußgänger über den gegenüberliegenden Gehweg ausweichen. Die Bushaltestelle ist weiterhin erreichbar, die Busse halten jedoch einige Meter von der Haltebucht entfernt an einer Ersatzhaltestelle. Auch die Zufahrt zum Amtsgericht bleibt möglich.

Sobald die Arbeiten auf Höhe der Jugendarrestanstalt ankommen, wird eine veränderte Führung des motorisierten Verkehrs notwendig: Die in Richtung Gewerbegebiet führende Geradeausspur muss gesperrt werden, um die Bauarbeiter abzusichern. Daher läuft der Verkehr für einige Tage komplett über die eigentliche Linksabbiegerspur. Da die Verkehrsdichte aktuell eher gering ist, kann dennoch weiterhin nach links in die Leinstraße abgebogen werden.

Von Alexander Plöger