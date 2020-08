Neustadt/Empede

Das erste Stück des alten Radwegs zwischen Neustadt und Empede ist bereits verschwunden. Die Arbeiten haben früher als zunächst angekündigt begonnen. Baggerfahrer Thorsten Menze und seine Kollegen haben die alte Deckschicht abgenommen, bringen jetzt den Kies für den neuen Unterbau auf. Lange hatten Radfahrer und auch Politiker gefordert, der holprige und bröckelige Weg sollte erneuert werden. „Das kann ich verstehen, so wie der aussah“, sagt der Baggerfahrer, bevor er die nächste Schaufel Kies aus dem begleitenden Kipplaster holt und in der flachen Rinne verteilt.

Leinstraße wird ab nächster Woche halbseitig gesperrt

So lange der Wagen auf der Bankette nebenan fahren kann, geht das recht platzsparend vor sich. Ab der nächsten Woche muss der Materialwagen aber auf die Fahrbahn der Leinstraße (L 191) ausweichen. Diese muss dann gesperrt werden, zunächst halbseitig mit Ampelregelung. An einigen Tagen zum Ende der Bauphase hin werde aber auch noch eine Vollsperrung fällig, kündigt der städtische Verkehrskoordinator Benjamin Gleue an.

Denn der Materialwagen, der den Asphalt anliefert, ist so breit, dass der Verkehr auf der Gegenfahrbahn nicht sicher an der Absperrung vorbei käme. Nur Busse können dann passieren – für sie werde man eine Sonderregelung finden, sagt Gleue. Die Autos werden für einige Tage über Himmelreich umgeleitet. Radfahrer werden aktuell per Schild aufgefordert, die Fahrbahn zu benutzen. Klüger ist es sicher, den parallel verlaufenden Radweg durch die Feldmark zu fahren, Verlängerung Großer Weg.

Radfahrer werden aufgefordert, auf die Fahrbahn auszuweichen. Quelle: Kathrin Götze

Der Radweg an der L 193 zwischen Helstorf und Vesbeck ist bereits seit Mitte Juli in Arbeit, an Werktagen gibt es halbseitige Sperrungen. Auch dort steht die Vollsperrung noch aus.

Von Kathrin Götze