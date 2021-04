Der Ausbau der Straße Am Golfpark in Mardorf ist abgeschlossen. Nun folgt die Sanierung des innerörtlichen Zubringers. Zwischen den Einmündungen Hästerkamp und Mergelgrund wird die Straße neu hergestellt.

