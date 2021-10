Basse

Gelöst ist das Rätsel um das historische Foto eines Bauernhofs, dass in der Ausgabe von Mittwoch an dieser Stelle zu sehen war. In dem Artikel über den digitalisierten Nachlass des Neustädter Fotografen Karl Grabenhorst war die Aufnahme eines Hofes abgebildet, von dem dem Archiv der Region weder Ort noch Datum bekannt waren. Die Redaktion erreichten daraufhin gleich mehrere Anrufe von Neustädtern, denen das Gebäude sehr wohl bekannt ist. Es handelt sich dabei um das sogenannte „Stückelhaus“ beziehungsweise den Hof der Familie Jungklaus in Basse. Das ausgerechnet dieses Gebäude, die ehemalige Hofstelle 14 in der Kirchstraße 1, jetzt eher zufällig in der Zeitung abgebildet war, ist ein Wink des Schicksals. Wurde doch gerade erst vor einigen Wochen der seit einiger Zeit laufende Abriss beendet. Ein Blick auf die Geschichte lohnt sich allerdings. Denn der Jungklaus-Hof galt als das älteste erhaltene Bauernhaus in Basse. Als solches war seine Geschichte zuletzt Teil der jüngsten Fotoausstellung der Eheleute Mauthe zur Geschichte der Basser Hofstellen.

Wie aus dem Freilichtmuseum

Das Baujahr ist nach Auskunft des Denkmalschutzes wahrscheinlich um 1720/30 zu datieren. Es handelte sich um ein sogenanntes Zweiständer Kübbungshaus. Zweiständer deshalb, weil die Deckenbalken auf zwei Ständern ruhen, unter denen sich unter anderem die charakteristische Diele befindet. Kübbungen heißen die nicht tragenden Seitenschiffe, sozusagen seitliche Erweiterungen, die häufig Ställe enthielten. Die Form gilt als typisch für norddeutsche Bauernhäuser. Noch vor dem Abriss hatte sich 2020 der Architekturstudent Justus Maximilian Smolnik mit dem beeindruckenden Gebäude befasst. Seine Aufzeichnungen zur Architektur, dem Zustand und der Historie sind bereites jetzt eine wertvolle Quelle für Informationen zu dem verschwundenen Hof. Smolnik kommt darin zu der Einschätzung, dass der ehemalige Hof ursprünglich wohl in einer Weise gebaut wurde, die dem bäuerliche Leben und Wohnen seit dem 16. Jahrhundert entsprach. So gab es wohl anfänglich noch keine Wände, die den Lebens- und Wirtschaftsbereich trennten. „Es war wahnsinnig spannend zu besichtigen“, sagt Gabi Mauthe. Als die letzten Bewohner gelten der Bauer Heinrich Jungklaus und seine Frau Meta (geborene Wegener).

Erinnerungen von Zeitzeugen

Die letzten Bewohner Heinrich und Meta Jungklaus auf Abbildungen aus dem neu erschienenen Buch „Hof- und Hausstellen in Basse vor 1940 und ihre Inhaber“, herausgegeben vom Dorfkomitee Basse. Quelle: privat

„Es hätte in einem Museumsdorf stehen können“, erinnert sich auch Marianne Backhaus aus Basse. Als junges Mädchen hatten ihre Eltern Land von der Familie Jungklaus gepachtet. „Weil die gerne Bargeld haben wollten, musste ich es in den Fünfzigerjahren dorthin bringen. Es waren Leute die wenig Geld hatten, aber grundsolide waren – alles war sehr alt, aber immer blitzblank“, sagt Backhaus. Tatsächlich galt die Hofstelle schon historisch als wirtschaftlich schwach. Das ist möglicherweise ein Grund für die volksläufige Bezeichnung „Stückelhaus“, schreibt Smolnik. Erzählungen zufolge war das eine Anspielung darauf, dass beim Bau vornehmlich Baustoffreste und gebrauchte Materialien verwandt wurden. „Aussagen über die frühere Gestaltung des Hauses und die damit verbundenen Lebensumstände der Bauernfamilie lassen sich durch den, nur vereinzelt erfolgten Umbau, bedingt durch fehlende finanzielle Mittel, besonders präzise treffen“, schreibt Smolnik. Aus historischer Sicht war das denkmalgeschützte Haus also ein Glücksfall. Für einen möglichen Bauherren nicht.

Ein Zweites Leben in Neustadt?

Historisches Basse: Fotobuch erschienen „Hof- und Hausstellen in Basse vor 1940 und ihre Inhaber“ lautet der Titel eines neuen Buchs über das historische Basse. Die Lokalhistoriker Gabi und Friedrich Mauthe dokumentieren in dem im Selbstverlag vom Dorfkomitee herausgegebene Buch die Geschichte der Hofstellen von 1750 bis in die Zeit des zweiten Weltkriegs. Jede der 60 Hof- und Hausstellen ist auf ein bis zwei Seiten beschrieben, vielfach mit Bildern der Gebäude und deren Bewohner. Das Buch hat 194 Seiten und über 800 Abbildungen aus den vergangenen 100 Jahren. Auch das „Stückelhaus“ der Familie Jungklaus ist darin verzeichnet. Das Buch kostet 25 Euro und ist bestellbar per E-Mail an dorfkomitee@basse-neustadt-rbge.de oder telefonisch bei Wolfgang Klein unter (0 50 32) 6 43 94 oder bei Marilu Krallmann unter (0 50 32) 9 67 07 41.

Der Denkmalschutz wurde nach Auskunft der Stadt Neustadt im August 2020 aufgehoben, die Abbruchgenehmigung erteilt. Das Gebäude hatte zuvor etwa drei Jahrzehnte leer gestanden und war weit fortgeschritten verrottet. Die Erhaltung, wenngleich attraktiv, wurde als „wirtschaftlich Unzumutbar“ bewertet. Gerüchten zufolge erwartet Teile des Fachwerkhauses allerdings möglicherweise ein zweites Leben in einem anderen Ort. Was auf dem Grundstück geplant ist und ob Basses ältester Hof tatsächlich in Stücken weiterlebt, können wir hoffentlich zeitnah an dieser Stelle berichten. Die Redaktion freut sich über Hinweise per Telefon (0 50 32) 96 43 34 oder E-Mail an neustadt@haz.de.

Von Mario Moers