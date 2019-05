Neustadt

Bald könnte Neustadts neues Schwimmbad zur besten Sendezeit auf den Fernsehbildschirmen zu sehen sein. Ein Filmteam des NDR, beziehungsweise der Produktionsfirma Hager Moss dreht dort an drei Tagen im Mai Szenen für einen Spielfilm mit dem Titel „Auf dem Grund“, ein Familiendrama, das im Schwimmsport spielt. Zu den Darstellern zählen Claudia Michelsen, Anna-Lena Schwing, Karin Hanczewski und Eleonore Weissgerber.

An den Drehtagen am Montag, 13., und 27. und Dienstag, 28. Mai, müsse das Schwimmbad geschlossen bleiben, damit das Produktionsteam ungestört arbeiten kann, sagt Wirtschaftsbetriebe-Sprecher Steffen Schlakat. Wer die Dreharbeiten hautnah miterleben will, kann sich noch als Komparse bewerben. Gesucht werden gute Schwimmerinnen im Alter von 16 bis 20 Jahren, eine gute Schwimmerin von Mitte 40, sowie weitere Komparsen für andere Aufgaben. Für einen anderen Drehtag braucht das Team noch Personen, die Streichinstrumente spielen.

Wer Interesse hat, sollte eine Bewerbung mit Foto per E-Mail an Maraia Jakimov von der Filmfirma Hager Moss schicken: maraia.jakimov@gmail.com.

Von Kathrin Götze