82 Meter lang: Balneon gibt die Reifenrutsche Blaue Viper frei

Fast eineinhalb Jahre nach der Eröffnung lockt das Balneon jetzt mit einer neuen Attraktion: Zusätzlich zur Grünen Mamba können die Besucher ab Mittwoch, 25. September, auch in der Blauen Viper den Spaß an der Geschwindigkeit genießen. Die neue Reifenrutsche übertrifft mit ihren 82 Metern Länge die Vorgängerin, die nur 70 Meter hat. Damit ziehen die Wirtschaftsbetriebe früh eine Erweiterungsmöglichkeit, die sie bereits beim Bau der Bades mit eingeplant hatten. Baubeginn war bereits im Juni, doch die Kräfte der Spezialfirma für die letzten Restarbeiten ließen zuletzt auf sich warten.

Gerutscht wird in Reifen – auch zu zweit

Nun ist das Gebilde einsatzbereit, und ab Mittwoch können die Besucher es nutzen. Gerutscht wird auf aufblasbaren Schwimmreifen. Kinder, die sich nicht allein trauen, können auch einen Doppelreifen nutzen, auf dem ein Elternteil mitrutschen darf. Gute Besucherzahlen und positive Rückmeldungen hätten den Anlass gegeben, die geplante Ausbaustufe deutlich früher umzusetzen als gedacht, sagt Wirtschaftsbetriebe-Chef Dieter Lindauer. Auch Bürgermeister Uwe Sternbeck gratuliert und freut sich über die neue Familien-Attraktion: „Das passt gut zum Motto der Stadt: Neustädter Land – Familienland“, sagt er.

Ausbau kommt schneller als ursprünglich geplant

Die Besucherzahlen im ersten Jahr hätten die Erwartungen deutlich übertroffen, sagt Wirtschaftsbetriebe-Sprecher Steffen Schlakat. Überdies hätten die Besucher mit stetigen Nachfragen ein großes Interesse am neuen Ausbau signalisiert. „Wir müssen natürlich auch beobachten, wie die Bäder in der Nachbarschaft ausgebaut werden und mitziehen“, gibt Schlakat zu. Die Reserve an neuen Attraktionen sei damit auch noch nicht aufgebraucht, sowohl für die Sauna als auch für das Freigelände gebe es noch weitere Pläne. Darüber wolle man aber erst sprechen, wenn sie umgesetzt werden – auch, um die Konkurrenz länger im unklaren zu lassen.

Wirtschaftsbetriebe sehen Bad auf Erfolgskurs

Insgesamt sehe sich das Bad weiter auf Erfolgskurs, sagt Schlakat – soweit man das für ein kommunales Bad sagen kann. Laut Wirtschaftsplan rechnen die Kaufleute mit rund 1,5 Millionen Euro Jahresdefizit. „Wenn es weniger wird, ist das natürlich gut“, sagt Schlakat. Die Besucherzahlen sprechen dafür, dass es weniger wird: Nachdem im ersten Betriebsjahr (von Mai 2018 bis Mai 2019) bereits 205.000 Besucher ins Bad kamen, lautet die Hochrechnung für das Jahr 2019 bereits auf 211.000 Besucher. „So viele waren eigentlich erst ab dem dritten Betriebsjahr eingeplant“, sagt Schlakat. Man gehe immer davon aus, dass ein neues Bad erst nach einiger Zeit die volle Besucherzahl erreichen könne – diese Entwicklung ging im Balneon bisher schneller als angenommen.

Sauna-Zahlen entwickeln sich langsamer

Einzig bei der Sauna entwickelten sich die Zahlen langsamer als für den restlichen Badebetrieb. Dort sei man eben sehr auf Mundpropaganda angewiesen, und die Besucher entscheiden sich nicht so schnell für ein neues Ziel. Ob es – insbesondere im ländlichen Gebiet – auch Leute gibt, die sich scheuen, im eigenen Ort in die Sauna zu gehen? „Sicher ist das so“, sagt Schlakat. Lehrer oder andere Leute, die im öffentlichen Leben stehen, wichen vielfach lieber auf Saunen in benachbarten Städten aus. „Andere sind aber so freizügig, dass sie sich um so etwas überhaupt keine Gedanken machen“, sagt Schlakat.

