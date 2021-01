Poggenhagen

An der Moordorfer Straße in Poggenhagen stehen umfangreiche Baumfällarbeiten bevor. Über die ganze Länge der Ortsdurchfahrt sind Stämme mit Symbolen in leuchtend grüner Sprühfarbe markiert, aus denen Baumpfleger verschiedene Anweisungen lesen können. Eine ganze Reihe Bäume trägt aber auch Zahlen: Von der Nummer 8 am Südende der Straße reicht die Nummerierung bis über 240, nahe dem Bahnübergang im Norden.

Bäume sind zum Fällen nummeriert

Martina Schober von der Straßenmeisterei erläutert, die Nummern wiesen darauf hin, dass die Bäume gefällt werden sollen. Sie sind mit fortlaufenden Zahlen gekennzeichnet, nachdem die zuvor (und an anderen Stellen) üblichen Symbole, ein Punkt oder ein Kreuz offenbar missbräuchlich verwendet wurden, wie Schober vor längerer Zeit berichtet hatte. Auch an anderen Stellen im Neustädter Land sind die Nummern zu sehen, etwa an der Bundesstraße 6 oder an der Straße zwischen Basse und Suttorf.

In Poggenhagen sind besonders viele Bäume betroffen. Etliche davon seien tot, andere stehen schief oder viel zu dicht beieinander, um sich zu entwickeln, oder sie wachsen im Entwässerungsgraben, sagt Schober. Es gehe darum, die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Auch entlang der B 6 zwischen Garbsen und Neustadt sind viele Bäume für die Pflegefirmen markiert. Quelle: Mario Moers

Das bedeuten die Pflegezeichen

Die Pflegezeichen finden sich derzeit an vielen Bäumen im Stadtgebiet und der Region. Im Code, den die Straßenmeisterei anwendet, steht ein waagerechter Strich für die Anweisung, Totholz zu entfernen, ein Bogen bedeutet, dass Stamm- und Stocktriebe entfernt werden sollen. Ein Winkel steht für Bearbeitung der Krone, um das so genannte Lichtraumprofil über der Straße frei zu halten, damit auch große Transporter passieren können.

Schober geht davon aus, dass die Fäll- und Pflegearbeiten in nächster Zeit beginnen. Sie müssen bis zum 28. Februar abgeschlossen werden. Vom 1. März bis 30. September sind solche Arbeiten laut Bundesnaturschutzgesetz nicht erlaubt.

Von Kathrin Götze