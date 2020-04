Bäcker Rehbock sorgt mit Angebot für Diskussionen

Helstorf

Carsten Rehbock und Elke Schneider von der Heidebäckerei Rehbock in Helstorf haben sich in jüngster Zeit einiges überlegt, um ihre Kundschaft zu unterstützen. Dabei brachte eine Idee speziell für Senioren in den sozialen Medien starke Diskussionen mit sich. „Wir haben unsere Verkaufszahlen anhand der Kassenumsätze analysiert und daraus so genannte frequenzschwache Zeiten abgeleitet“, sagt Rehbock. Für diese Zeiten haben er und seine Geschäftsführerin dann ein Angebot speziell für die ältere Bevölkerungsgruppe entworfen. 15 Prozent Rabatt soll es für Menschen ab dem 65. Lebensjahr geben, wenn diese zu bestimmten Tageszeiten in den Laden kommen.

Viele wollen auch ein Schwätzchen halten

„Über die Reaktionen waren wir schon ein wenig erstaunt“, sagt Schneider. Sie habe einige Zeit am Computer verbracht, um sich mit den Kommentaren zu dieser Aktion auseinanderzusetzen. „Bei manchen Aussagen fühlt man sich schon angefeindet“, sagt Schneider. „Corona-Party für die Risikogruppe Nummer 1“, schimpfte beispielsweise ein Facebook-Nutzer. Die positive Resonanz mache dann allerdings auch wieder Mut. Der Hintergrund der Aktion sei einfach erklärt: Man habe zuletzt immer wieder gemerkt, dass die älteren Kunden gerade zu den stark frequentierten Zeiten in die Läden kamen und den Kontakt zu den Mitarbeitern suchten, um ein kleines Schwätzchen halten zu können.

Vielen älteren Menschen fehlten jetzt die sozialen Kontakte. „Auch Einsamkeit kann schließlich krank machen“, sagt Schneider. Das Café habe man wegen der aktuellen Auflagen schließen müssen. „Wir kennen einen großen Teil unserer Kunden bereits seit Jahren und wollen ihnen mit diesem Angebot die Möglichkeit geben, in dieser schwierigen Zeit ein wenig aus dieser Isolation fliehen zu können“, sagt Rehbock. Im Laden gelten die festgelegten Abstandsregeln, an die sich die Kunden auch halten, wie der Inhaber sagt.

Viele Angebote für Kunden

Andere Angebote der Bäckerei mit ihren insgesamt 100 Mitarbeitern und Filialen von Neustadt bis Garbsen, Seelze und Hannover stehen nicht so in der Kritik: „Wir bieten in Rettungskräften im Einsatz, Hilfskräften und Mitarbeitern von Pflegediensten einen Kaffee to go und ein belegtes Brötchen zum Sonderpreis“, sagt Schneider. Und wer mag, kann sein Brot telefonisch ordern und bekommt die Ware dann per Postversand. „Wir verschicken fertige Brote, aber auch halbgebackenes Brot mit Anleitung zum Fertigstellen“, sagt Schneider. Der Service werde stark nachgefragt.

