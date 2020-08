Neustadt/Bordenau

Das kann Schwierigkeiten geben: Wegen Reparaturarbeiten muss die B-6-Fahrbahn in Richtung Hannover ab Montag, 10. August, zwischen Neustadt und Bordenau voraussichtlich für vier Wochen gesperrt werden. Der Verkehr wird dann über die Mecklenhorster Straße zur Anschlussstelle Bordenau umgeleitet.

Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr lässt abgängige Entwässerungsrinnen an der Fahrbahnoberfläche austauschen, teilt der zuständige Geschäftsbereich Hannover mit. Die Arbeiten finden kurz hinter der Abfahrt Otternhagen in Richtung Hannover statt. Sie müssten unter Vollsperrung durchgeführt werden, sagt der städtische Verkehrskoordinator Benjamin Gleue.

Umleitung wird aus Arbeitsschutzgründen nötig

Es sei aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen nicht möglich, den Verkehr über die Gegenfahrbahn mit abzuwickeln, weil die Rinnen bis in den Wirkungsbereich der Mittelleitplanken hineinragten, erläutert Gleue. Daher gehöre die Leitplanke selbst und zeitweise auch eine der beiden Fahrspuren Richtung Nordwesten zum Baufeld. „Wir versuchen sonst immer, den Verkehr von der B 6 auch auf der B 6 zu belassen“, sagt Gleue. Das ist nicht wenig: Bis zu 12.000 Fahrzeuge rollen bei vollem Betrieb über die Bundesstraße Richtung Südosten an Neustadt vorbei. Die Reparaturen müssten ausgeführt werden, denn wenn die Entwässerungsrinnen brechen, sei die Straße nicht mehr befahrbar, sagt Gleue. „Es klappert schon jetzt ziemlich laut, wenn man drüberfährt.“

Umleitung läuft über die Mecklenhorster Straße

Gleue – und mit ihm sicher viele Neustädter – hofft, dass in den Ferien etwas weniger Betrieb herrscht. Der Verkehr aus Richtung Nordwest wird an der Abfahrt Otternhagen von der Bundesstraße geleitet und über die ausgeschilderte Verbindung Hannoversche Straße, Mecklenhorster Straße und Im Sanders Hoope zur B-6-Abfahrt Bordenau geführt. Auf dieser Strecke werde es voraussichtlich zu stockendem Verkehr und längeren Wartezeiten kommen, warnt der Verkehrskoordinator.

Er habe darauf bestanden, dass der überregionale Verkehr mittels Beschilderung frühzeitig auf die Sperrung hingewiesen wird, sagt Gleue. Autofahrer mit Ziel Hannover sollten bereits ab Nienburg über die Bundesstraße 214 und Autobahn 7 umgeleitet werden. Normalerweise läuft es oft anders herum: Bei Staus auf der A 7 suchen sich viele Fahrer mit Zielen westlich Hannovers den Schleichweg durch Neustadt und Wunstorf.

Radfahrer müssen an Einmündung absteigen

Entlang der Umleitungsstrecke in Neustadt gilt für die vier Wochen an der Hannoverschen Straße und der Mecklenhorster Straße ein absolutes Halteverbot. Radfahrer, die eigentlich an der Einmündung der Hannoverschen Straße in die Mecklenhorster Straße über die Fahrbahn geführt werden, müssen dort sicherheitshalber absteigen und den Fußgängerüberweg nutzen. An der Kreuzung Im Sanders Hoope mit der B-6-Abfahrt Bordenau regelt dann eine Baustellenampel den Verkehr.

Auf der Mecklenhorster Straße war es zuletzt lange zu Staus stadteinwärts gekommen, weil auf der Schlossbrücke gearbeitet wurde. Nun dürften sich die Autoschlangen in die andere Richtung quälen. Ortskundige sollten das Gewerbegebiet Ost in dieser Zeit vermutlich besser über Poggenhagen/ Bordenau oder Basse/Suttorf anfahren.

