Neustadt/Eilvese

Wegen Sanierungsarbeiten muss die Bundesstraße 6 am Montagabend, 15. März, in Fahrtrichtung Hannover auf Höhe der Abfahrt Eilvese für eine Nacht gesperrt werden. „Die Arbeiten sollen am Montag um 19 Uhr beginnen und Dienstagmorgen gegen 5 Uhr beendet sein“, sagt Neustadts Verkehrskoordinator Benjamin Gleue. Parallel bessern Arbeiter einen Teil der Nienburger Straße aus.

Umleitung über Empede

Während der Sperrungszeit müssen Verkehrsteilnehmer die B 6 an der Abfahrt Eilvese verlassen. Von dort führt die Umleitung über Empede zur B-6-Auffahrt Leinstraße – auch die Auffahrt in Himmelreich ist dann in Fahrtrichtung Hannover gesperrt.

Die Baustelle an der Nienburger Straße liegt im Abschnitt zwischen dem Aldi-Markt und dem neuen Feuerwehrzentrum. Die Arbeiten dort beginnen ebenfalls um 19 Uhr. Eine Ampel regelt solange den Verkehr.

Von pal