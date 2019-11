Bordenau/Schneeren

Die Fahrbahnsanierung auf der Bundesstraße 6 geht weiter. Anfang der Woche werden die Ausfahrten Schneeren und Bordenau für jeweils einen Tag gesperrt werden. Zusätzlich wird auch der Parkplatz an der B 6 östlich der Anschlussstelle Bordenau in Fahrtrichtung Hannover von Montag, 2. Dezember, 6 Uhr, bis Mittwoch, 4. Dezember, etwa 23.30 Uhr nicht zu benutzen sein.

Die Sperrung der Ausfahrt Schneeren der B 6 in beiden Richtungen dauert am Montag 2. Dezember, von 8 bis etwa 18 Uhr. Die Auffahrt von der L 360 auf die B 6 in Fahrtrichtung Hannover kann weiter genutzt werden. Die Auffahrt in Richtung Nienburg ist jedoch für diesen Tag gesperrt. Der Verkehr auf der B 6 wird im Baubereich einspurig an der Baustelle in Fahrtrichtung Hannover vorbeigeführt.

Ausfahrt Bordenau ist Dienstag geschlossen

Die Ausfahrt Bordenau der B 6 in Fahrtrichtung Hannover wird am Dienstag, 3. Dezember, ebenfalls etwa von 8 bis 18 Uhr gesperrt. Die Auffahrten dort können weiter genutzt werden. Die Ausfahrt Bordenau von der B 6 in Fahrtrichtung Nienburg ist nicht betroffen. Der Verkehr wird im Baubereich einspurig an der Baustelle in Fahrtrichtung Hannover vorbeigeführt.

Entsprechende Umleitungsstrecken werden ausgeschildert, wie die Straßenbaubehörde mitteilt. Witterungsbedingt könne es zu zeitlichen Verschiebungen kommen. Die Behörde empfiehlt, den betroffenen Bereich weiträumig zu umfahren.

Von Kathrin Götze