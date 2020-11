Vesbeck

Das Amtsgericht Neustadt verhandelte am Freitag einen Vorfall, bei dem im Juni in Vesbeck ein Autofahrer einen heute 51-Jährigen mit seinem Fahrzeug mitgeschleift hatte. Das Opfer erlitt dabei unter anderem schwere Hirnschäden und ist seitdem auf Pflege angewiesen. Angeklagt war der zur Tat 35-jährige Aldo F.. Der zuständige Richter am Amtsgericht verurteilte ihn zu insgesamt 1800 Euro Strafe. Außerdem bekommt er ein Jahr Fahrverbot. Als Begründung für das vermeintlich geringe Strafmaß nannte der Sprecher des Amtsgerichts, Jens Wesche, zwei wesentliche Gründe. „Der Angeklagte hatte keine Vorstrafen. Zudem waren beide Seiten zur Tatzeit hochgradig alkoholisiert“, sagte Wesche. Der Täter hatte rund 2,3 Promille im Blut, das Opfer etwa ein Promille. Die schweren Verletzungen des Opfers seien auch auf diesen Zustand zurückzuführen. „Wäre er nüchtern gewesen, hätte er sich wohl nicht so schwer verletzt“, so Wesche.

Täter kommt als Schaulustiger zum Tatort zurück

In den späten Abendstunden des 12. Juni war der Täter zum Ärger des späteren Opfers mehrfach und mit vermeintlich überhöhtem Tempo die Beekestraße entlanggefahren. Der Anwohner hatte ihn daraufhin per Handzeichen gestoppt, er hielt sich dabei offenbar an dem Fahrzeug fest. Der Autofahrer gab Gas und schleifte den Anwohner einige Meter mit. Der prallte anschließend auf den Asphalt, wobei er sich lebensbedrohliche Verletzungen zuzog. Der Täter kehrte zum Unfallort zurück – allerdings nicht um zu helfen, sondern als Schaulustiger. Bei einer Operation wurden dem Opfer Teile des Schädelknochens entnommen, außerdem musste er in ein künstliches Koma gelegt werden.

Anzeige

Mehrere Wochen kämpfte der Geschädigte in der Medizinischen Hochschule Hannover um sein Leben. Der gelernte Schlachter hat zwar inzwischen seinen 51. Geburtstag erlebt – er ist allerdings zum Pflegefall geworden. Eine Rückkehr in ein eigenständiges Leben ist aufgrund der Schwere der Hirnverletzung nicht zu erwarten.

Lesen Sie auch

Von Mario Moers