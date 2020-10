Averhoy

Auf der Averhoyer Straße zwischen Averhoy und Metel ist am Dienstagvormittag in Fahrtrichtung Metel eine Autofahrerin (53) aus Neustadt quer von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gefahren. Sie stoppte vor einem Baum. Die Golf-Fahrerin trug leichte Verletzungen am Bein davon. Der Rettungsdienst versorgte die Frau vor Ort. Die Fahrbahn war vorübergehend halbseitig gesperrt in Richtung Averhoy.

Von Mario Moers und Mirko Bartels