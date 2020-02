Wochenmarkt-Fischhändler bekommt Branchenpreis

Neustadt/Winzlar

Ein Ferienjob – das war für Geraldine Grote vor rund 20 Jahren der Beginn ihrer Karriere im Fisch-Geschäft. Eigentlich wollte sie kellnern, dort lief die Bezahlung aber nur über Provisionen. Das konnte mit ziemlich leerem Portemonnaie enden, wenn der Sommer am Steinhuder Meer nicht halten würde, was er versprach. Ihre Mutter schlug ihr vor, stattdessen im benachbarten Dörfchen Winzlar bei der „Gebrüder Otto Fischräucherei GmbH“ anzufragen. Fisch – das entlockte ihr erst ein Naserümpfen. Dann folgte aber die Überlegung, dass mit dem Fisch-Verkauf ein fester Stundenlohn einhergehen würde.

Die letzten Ottos im Unternehmen sind Senior Günther Otto und dessen Sohn Thomas Otto gewesen. Quelle: Beate Ney-Janßen

„Opa Günther “ gibt Betrieb weiter

Das war damals der ausschlaggebende Grund, in einen Fischwagen zu steigen. Ihrem ersten Sommer auf Wochenmärkten folgten viele weitere – und mittlerweile ist Geraldine Grote gemeinsam mit ihrem Bruder Jan Geschäftsführerin des Betriebes, vor dem sie zuerst die Nase rümpfte. Auch wenn die Geschwister nicht mit der namensgebenden Familie Otto verwandt sind, sind sie ihr so verbunden, dass sie den mittlerweile 87-jährigen Senior „Opa Günther“ nennen.

Mit Moped und Aalen zum Wochenmarkt

Familie Otto und der Fisch haben eine lange Tradition miteinander, die bis auf das Jahr 1792 zurückgeht. Am Grimnitz-See in Brandenburg begann diese Geschichte. Rund 150 Jahre lang waren die Ottos dort Fischer. Nach dem Zweiten Weltkrieg verloren sie ihre Fischerei-Rechte, und Günther Otto zog es nach Niedersachsen – wo er seine Frau kennenlernte und sich in deren Heimatdörfchen Winzlar niederließ.

Auch wenn das Steinhuder Meer nahe an dieses Dorf heranreicht, gab er sich seiner Leidenschaft fürs Fischen dort nicht mehr hin – begann aber auf eigenem Grund und Boden Aale zu räuchern, die er mit seinem Moped zu Wochenmärkten kutschierte. Damals legte er seine Ware noch auf einem Tapeziertisch interessierten Käufern vor. Dieses Bild hat sich in den vergangenen 70 Jahren gründlich gewandelt.

Fünf Wagen rumpeln täglich aus dem Dorf

Fünf Verkaufswagen sind es heutzutage, die frühmorgens ab 4.30 Uhr vom Hof über die schmale Straße aus Winzlar herausrumpeln – und das an sechs Tagen in der Woche. Wochen- und Supermärkte in der Region sind das Ziel. Beladen sind die Wagen mit Frischfisch, Räucherfisch, mit Fischsalaten und Marinaden – allesamt in der Halle in Winzlar produziert.

Wer Fischiges vom Gewinner des „ Seafood Star 2020“ erwerben möchte, kann das in Neustadt auf dem Wochenmarkt tun, freitags von 8 bis 13 Uhr.

