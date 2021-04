Hope/Rodewald

Landwirtschaft, Artenschutz und Online-Marketing bringen die jungen Gründer des Rodewalder Startups Artenglück unter einen Hut. Aktuell läuft die Aussaat ihrer mehrjährigen Blühfelder. Auf einem Acker bei Lindwedel-Hope haben sie einigen ihrer Sponsoren jetzt demonstriert, wie die Arbeit am Blühfeld der Zukunft aussieht. Treckerfahrer Marvin Muskulus verteilte die Saat auf der rund 11.000 Quadratmeter großen Fläche in nahezu homöopathischer Dosierung: Ein Gramm Saatgut muss für einen Quadratmeter Acker reichen.

Marvin Muskulus steuert den Traktor. Quelle: Kathrin Götze

Auf dem Sack mit der Blühmischung sind die lateinischen Namen von fast 40 Pflanzen aufgeführt, Achillea millefolium, die gemeine Schafgarbe, oder Centaurea cyanus, die Kornblume, gehören zu den Wildblumen, die 40 Prozent der Saatgewichts ausmachen, 60 Prozent sind Kulturpflanzen wie Calendula officinalis, die Ringelblume, oder Helianthus annuus, die Sonnenblume. Letztere sind beigemengt, weil sie auf dem Acker rascher durchkommen, kräftig wachsen und blühen. So tritt der gewünschte Effekt zügig ein, dass nämlich zahlreiche Insekten dort Nahrung finden.

Honigbienen sollen woanders weiden

Imker Mark Reinert vom Bienenwerk aus Gilten lieferte Gläser mit Biohonig, die die Landwirte an die Sponsoren verteilen. Seine Bienenstöcke wird er an dem Feld aber nicht aufstellen. „Die Honigbienen sind ja nicht gefährdet und gut versorgt“, sagte er. Fachleute befürchteten gar, dass sie die Wildbienenarten verdrängen. So blieb es bei der netten Geste – und Reinerts Bienen weiden woanders.

Christoph Thieße verteilt Honiggläser an die Sponsoren, auch Heiko Fellenberg nimmt eines mit. Quelle: Kathrin Götze

Bei Artenglück haben die beiden Landwirte Christoph Thieße und Felix Schulze-Varnholt auch Lara Boye mit an Bord, die sich auf Online-Marketing versteht. Zum Sponsorentermin auf dem Acker kamen Vertreter etlicher Firmen. „Uns ist es wichtig, Projekte vor Ort zu unterstützen“, sagte etwa Arne Brandes, Geschäftsführer der Rodewalder Niederlassung der Firma Signotec, die elektronische Unterschrift-Systeme vertreibt, und Doris Schulz von der Volksbank Nienburg nickte zustimmend. Heiko Fellenberg, dessen Firma Concordia das Startup versichert und ebenfalls als Sponsor unterstützt, hatte seine kleine Tochter mitgebracht, die dem Traktor mit der mächtigen Drillmaschine daran fasziniert nachblickte.

Da ist die Saat im Boden: Felix Schulze-Varnholt und Christoph Thieße posieren für die Fotografen. Quelle: Kathrin Götze

Bewuchs soll drei bis fünf Jahre blühen

Diese arbeitet das Saatgut ein Stück in die Erde ein – bei einigen der Samen ist das wichtig, weil sie so leicht sind, dass sie sonst wegfliegen würden. Nun hoffen die Landwirte auf Niederschläge und Sonnenschein, damit alles gut aufgeht. Das Blühfeld soll drei bis fünf Jahre liegen bleiben, die Pflanzen sollen sich jeweils wieder selbst neu aussäen. „Wir mähen einmal im nächsten Frühjahr, damit die neuen Pflanzen genug Licht bekommen und nicht soviel Humus auf dem Feld entsteht“, sagte Thieße. Denn den mögen die Wildpflanzen nicht, die eher auf mageren Böden gedeihen. Neben den Firmen haben die Unternehmer auch zahlreiche Privatleute für ihr Projekt begeistert – genug, um insgesamt 35.000 Quadratmeter als Blühfelder zu kultivieren, darunter auch eine Fläche nahe dem Bahnübergang Frachtweg in Wunstorf.

Blühpatenschaften gibt es auch in Eilvese und Hagen

Im Neustädter Land bieten bislang zwei weitere Landwirte Blühpatenschaften an. Rund um Eilvese lässt Friedrich Mehring seit dem vergangenen Jahr die Äcker erblühen. Heiner Kahle in Hagen ist schon seit sieben Jahren dabei, hat inzwischen mehr als 106.000 Quadratmeter seines Landes der Artenvielfalt gewidmet. Neben den mehrjährigen Blühflächen hat er auch sogenannte Feldvogelinseln für seine Paten im Angebot. Zur Finanzierung nutzt er auch andere Quellen, setzt beispielsweise EU-Projekte um.

Auch Ausgleichsflächen für Baumaßnahmen im Stadtgebiet gehören zu seinem Natur-Netzwerk. „Rund um Hagen haben wir auf diese Weise einen gut vernetzten Lebensraum für ganz verschiedene Arten, die sich auch zwischen den Flächen bewegen können“, erläutert er. Auch andere Kollegen unterstützten zumindest zeitweise mit Blühflächen, die die Region Hannover oder die Europäische Union finanzieren. „Jede Kleinigkeit hilft, aber ich würde mir vielfach mehr Ausdauer wünschen“, sagte Kahle. Denn um den Tieren zu helfen, brauche es eben auch dauerhaft verfügbare Lebensräume.

Von Kathrin Götze