Neustadt

Am liebsten ist es ihm, wenn ihn die einen als linke Socke bezeichneten und die anderen als Knecht des Kapitals. „Das ist mir neulich an einem Abend gelungen, da war ich stolz“, sagt Ulrich Ueckerseifer. Der Wirtschaftsjournalist vom Westdeutschen Rundfunk hat den Mitgliedern des CDU-Mittelstandsforums MIT am...